Miley Cyrus revela imágenes del sexy vestido que lució en su boda





27/12/2018 - 15:31:46

Quien.- Tal y como se venía rumorando desde el pasado fin de semana, Miley Cyrus contrajo matrimonio el domingo con el actor Liam Hemsworth en una discreta ceremonia celebrada en su casa de Franklin, en el estado de Tennessee, según se ha encargado de confirmar ella misma a través de su cuenta de Instagram al publicar las primeras fotografías "oficiales" del enlace.



En las imágenes, en las que la pareja de recién casados aparece posando frente a una chimenea adornada con flores, se puede apreciar por fin casi al completo el vestido de novia que la estrella del pop eligió para su gran día: un sencillo pero sexy y favorecedor diseño de Vivienne Westwood confeccionado en satén color marfil y con un escote barco que dejaba sus hombros al aire, y que combinó con su media melena suelta peinada en ondas. El novio, por su parte, lució un esmoquin clásico de color oscuro al que dio un toque moderno con unas deportivas blancas.





En un video que más tarde compartió Miley la vemos bailando a ritmo de ‘Uptown Funk’ -de su amigo Mark Ronson junto a Bruno Mars- al tiempo que presume su sexy escote. El diseño que llevó la cantante tiene un valor de 8,600 dólares y ha sido elogiado por los críticos de moda.



Las alarmas en torno a un posible enlace saltaron debido a las imágenes que algunos de los pocos invitados comenzaron a compartir en sus redes sociales, en las que no se distinguía bien el atuendo de Miley, pero sí se veía que Liam llevaba un elegante traje. Eso, y el hecho de que en una de las instantáneas los dos aparecieran cuchillo en mano frente a una mesa repleta de dulces y preparados para cortar lo que parecía ser un pastel de varios pisos, fue suficiente para que sus fans dieran por sentado que se habían casado en secreto. Y no se equivocaban.





A lo largo de los últimos dos años no había parado de especularse con cuándo y dónde se daría el "sí quiero" la pareja, en concreto desde que ella desvelara lo que entonces ya era un secreto a voces: que los dos se habían dado otra oportunidad a mediados de 2016, después de decidir cancelar sus planes de llegar al altar en 2013, coincidiendo con el momento de mayor rebeldía en la carrera de la artista y tras hacerse evidente que sus vidas discurrían por caminos separados.



Ver esta publicación en Instagram 10 years later ..... Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 26 Dic, 2018 a las 12:49 PST







Sin embargo, finalmente su historia de amor ha tenido un final -o un principio, depende de cómo se mire- feliz. En los escuetos pero románticos mensajes con que ha acompañado esas publicaciones de Instagram, la propia intérprete se ha hecho eco del largo camino que han recorrido desde que se conocieron rodando la película "La última canción" escribiendo: "Este es nuestro millonésimo beso" o "Diez años más tarde".



Ver esta publicación en Instagram This is probably our one - millionth kiss .... Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 26 Dic, 2018 a las 12:44 PST

