Fondo de Desarrollo Indígena destinará Bs 20 millones recuperados para nuevos proyectos

27/12/2018 - 13:15:18

La Paz, (ABI).- El director del nuevo Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), Braulio Yucra, anunció el jueves que esa institución destinará para nuevos proyectos productivos los 20 millones de bolivianos recuperados del ex Fondioc.



"De acuerdo a la última cuantificación, tenemos más de 20 millones de bolivianos recuperados, prácticamente en estos últimos dos meses y obviamente eso es positivo (...). Todos los recursos que se recuperen van a ser para la ejecución de nuevas obras bajo la modalidad del nuevo fondo, bajo el principio de honestidad y transparencia", dijo a los periodistas.



En 2015 la Contraloría reveló que el ex Fondo de Desarrollo Indígena y Campesino (Fondioc) causó un daño económico al Estado de al menos 102,2 millones de bolivianos por 743 proyectos inconclusos.



Yucra dijo que la administración del FDI acudió a instancias legales para recuperar el dinero del ex Fondioc para reinvertirlo en obras de riego, agua, de producción, caminos, puentes, entre otros.



"Como parte querellante, como parte afectada vamos a seguir con todos los procesos para recuperar esos recursos mal utilizados (...). En Tarija se ha recuperado fruto de cinco condenas que tenemos se ha recuperado un inmueble, que se va destinar a un fin productivo", aseguró.



Yucra subrayó que el FDI maneja una administración "transparente" para evitar el mal uso de los recursos, tomando en cuenta que al finalizar un proyecto se realizan auditorías externas.



"Una vez que concluyen las obras parte de los convenios tenemos la elaboración de auditorías externas por profesionales que hayan hecho la declaración jurada de independencia y objetividad, de tal manera de que no haya duda de la independencia de estos auditores (...) para saber la efectividad del proceso de la ejecución y principalmente la honestidad y transparencia", resaltó.