Sucre: Huelguistas de hambre no harán pausa por fin de año





27/12/2018 - 13:13:26

Correo del Sur.- Cinco ciudadanos, entre ellos tres mujeres, mantienen en Sucre la huelga de hambre exigiendo el respeto al artículo 168 de la Constitución Política del Estado y al resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, que negó al Presidente la posibilidad de repostularse. Aseguran que no harán una pausa por fin de año, al contrario el ayuno se masificará, en medio de críticas del partido de Gobierno.



La mayoría de los huelguistas pasó la Nochebuena ayunando en la plaza 25 de Mayo, lejos de sus familias, mientras gran parte de la población celebraba en sus hogares. Afirman que están dispuestos a pasar la fiesta de Año Nuevo en las mismas condiciones.



“Si yo estoy aquí es porque quiero que se respete mi voto y quiero que se respete la Constitución Política del Estado; este Gobierno dictador tirano ha violado la Constitución, no respeta, entonces estoy en esta huelga de hambre hasta las últimas consecuencias”, señaló la ciudadana Elsa Nava.



La ciudadana Ximena Llave, madre de dos niños, se sumó a la huelga de hambre el pasado sábado, y al igual que Zelma Cervantes anunció que continuará en la medida de presión a pesar de las fiestas de fin de año y el deterioro de su salud.



La huelga de hambre arrancó hace diez días con activistas del 21F y cívicos, a lo largo de este periodo se registraron bajas por salud y también se sumaron nuevas personas. En esta jornada está previsto que dos ciudadanos se sumen a la medida de presión.



“Pido a los pobladores de Sucre y Chuquisaca que se sumen a la huelga, que se den cuenta lo que está haciendo este Gobierno, está derrochando tanta plata cuando con eso puede hacer hospitales y otras cosas que necesita el pueblo de Bolivia y no esté gastando en (elecciones) primarias que no son necesarias”, agregó.



Los huelguistas exigen al Gobierno el cumplimiento del artículo 168 de la Constitución Política del Estado, según el cual “el periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”.



La protesta también está dirigida a los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que admitieron la repostulación del Presidente y del Vicepresidente.



“Estamos cumpliendo el décimo día de la huelga de hambre exigiendo la voluntad popular expresada en febrero de 2016, exigiendo el respeto a nuestra Constitución y también exigiendo la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral por ser serviles al Gobierno y ser vendepatrias, traidores a la patria, porque estas personas simplemente han rifado nuestra soberanía al mejor postor, con fines sucios, fines políticos ambiciosos de Evo Morales y García Linera”, dijo el representante de la plataforma ciudadana Jóvenes Patriotas, Juan Carlos Sandoval.



El representante de Juventudes del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edwin Mita, criticó la huelga y pidió a la oposición que trabaje en la consolidación de una propuesta alternativa para enfrentarse al binomio Evo-Álvaro en las próximas elecciones generales.



“No queremos convulsión, no queremos que se desestabilice y se ponga en riesgo la democracia; lo que pone en riesgo la democracia son este tipo de acciones antidemocráticas, destrozando las instituciones, poniendo inseguridad en el pueblo boliviano”, señaló Mita.