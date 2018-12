Dirigente electo de Huanuni afirma que luchará por recuperar la independencia sindical







27/12/2018 - 13:06:34

El Día.- El dirigente electo del sindicato de trabajadores de la Empresa Minera Huanuni, David Choque Gutiérrez, afirmó que luchará por recuperar la independencia sindical en el centro minero, que se fue perdiendo por culpa de algunos dirigentes.



"La independencia sindical la hemos ido perdiendo tal vez por culpa de unos cuántos dirigentes que no han sabido respetar nuestros estatutos, no han sabido respetar las resoluciones de las asambleas generales", manifestó Choque.



Indicó que si bien está en su plataforma luchar por recuperar la independencia sindical, "eso no se refiere a que nos tengamos que pelear con el Gobierno", remarcó.



Choque, del frente Organización Revolucionaría Obrera (ORO), es de tendencia trotskista, uno de los grupos que domina dentro de la empresa minera. Fue electo para la gestión 2019 junto a Gabriel Caracila que lo acompañará como secretario de relaciones.



En gestiones anteriores, los dirigentes incluso promovieron aportes obligatorios para apoyar a la campaña del Movimiento al Socialismo (MAS). Otros dirigentes se declararon partidarios del llamado proceso de cambio.



Desde su nacionalización en 2007, el centro minero de Huanuni ha sido bastión del partido de Gobierno, donde los sueldos en promedio por trabajador son de 2.000 dólares.