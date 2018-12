YPFB pide a funcionarios información de sus cuentas personales de Redes Sociales







27/12/2018

El Día.- Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) pidió de forma "obligatoria" a sus funcionarios que registren sus cuentas personales en redes sociales con el argumento de "mantenerlos informados".



De acuerdo a un comunicado emitido el pasado 5 de diciembre desde las oficinas de YPFB, con la referencia de "solicitud de información complementaria", que se difunde en redes sociales, se pidió a los trabajadores de la empresa estatal brindar datos sobre sus cuentas en redes sociales, supuestamente, a fin de remitirles información concerniente a YPFB y de esa manera mantenerlos informados.



"Con el propósito de mantener permanentemente informado a los trabajadores de YPFB, respecto a los: objetivos, proyectos, nivel de ejecución, logros alcanzados actividades corporativas, así como noticias relevantes del sector petrolero; se solicita coordinar y completar datos de cuentas de redes sociales, de sus trabajadores dependientes de acuerdo al listado adjunto (archivo Excel) debiendo complementar obligatoriamente cada una de las cuentas, no pudiendo alegra que no se cuenta con las mismas", se lee en el comunicado.



Asimismo en una captura de pantalla de un correo enviado desde la cuenta correo.ypfb.gob.bo, se lee lo siguiente:



"Por instrucciones del Gerente de Industrialización (...) comunicamos a todo el personal dependiente de la Gerencia de Industrialización, que debe de manera obligatoria, según lista adjunta, rellenar los datos que faltan referente a las cuentas sociales obligatorias en sus sistema de registro de hoja de vida", se observa.



ANF intentó conocer la versión de YPFB contactando a su responsables del departamento de Comunicación, pero la información de contraparte no llegó hasta la publicación de la presente nota.