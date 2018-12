Morales dice que generales piden apoyo de movimientos sociales para ser comandantes







27/12/2018 - 11:55:16

Erbol.- El presidente Evo Morales reveló este miércoles que ahora generales y almirantes piden apoyo de los movimientos sociales para llegar a ser comandantes. Dijo que está contento con aquello.



Durante su discurso en el acto de juramente de nuevo abogados en La Paz, Morales se refirió a las críticas en contra de los nuevos comandantes de la Policía y Fuerzas Armadas, que se declararon seguidores del “proceso de cambio”.



Dijo que quienes protestan extrañan que las Fuerzas Armadas estén sometidas a Estados Unidos. Afirmó que antes el país del norte daba su avala para los elegidos como comandantes, pero ahora se pide apoyo a las organizaciones sociales para llegar a ese cargo.



“Algunos protestaron: ‘por qué el mando militar está sometido al Gobierno’. Yo siento que algunos extrañan que las Fuerzas Armadas sigan sometidas a la Embajada de Estados Unidos como era antes. Seguramente extrañan que la Embajada de Estados Unidos tenga que dar aval a los comandantes de la Policía, los comandantes de las Fuerzas Armadas”, manifestó.



“Ahora ha cambiado totalmente diferente, algunos hermanos generales, almirantes piden apoyo de los movimientos sociales. Yo estoy muy contento, aunque no es responsabilidad, no es misión de los movimientos sociales designar a los comandantes, pero piden su apoyo, su participación como comandantes”, agregó el mandatario.



Recordó que antes se pensaba que llegando al Gobierno se retiraría a las Fuerzas Armadas de las comunidades campesinas, pero ahora en las provincias le piden que se mantengan los comandantes.



Señaló que al llegar a la Presidencia en El Alto los niños lloraban al ver uniformados, pero ahora lo militares pagan el bono Juancito Pinto y los menores los reciben como “tíos”.



“Algunos extrañaría que las Fuerzas Armadas sigan metiendo bala al pueblo boliviano como antes”, criticó.



El pronunciamiento de Morales surge después de que el candidato Carlos Mesa aseveró que la designación de comandantes “sometidos” al MAS vulnera la Constitución, la cual dispone que tanto las FFAA y la Policía no pueden incurrir en actividad político partidaria.