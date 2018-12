Trump: Necesitamos desesperadamente seguridad fronteriza y un muro en la frontera sur







27/12/2018 - 11:48:55

VOA.- El presidente Donald Trump regresó a Washington, DC, tras una visita sorpresa a las tropas en Irak y Alemania, y reiteró el jueves que "necesitamos desesperadamente seguridad fronteriza y un muro en la frontera sur".



A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense interpeló a los demócratas culpándolos indirectamente del cierre parcial del gobierno al preguntar "¿los demócratas se han dado cuenta que la mayoría de las personas que no están recibiendo sus salarios son demócratas?".



A seis días del cierre parcial del gobierno, Trump insistió en que "necesitamos evitar que las drogas, el tráfico de personas, los miembros de pandillas y los delincuentes entren a nuestro país".



Con estos comentarios, el presidente estadounidense, no da señales de querer llegar a un acuerdo con los demócratas sobre el presupuesto si es que no incluye los 5 mil millones de dólares que ha solicitado para la construcción del muro en la frontera.



Horas antes, durante su visita a las tropas en Irak y Alemania, el presidente Trump señaló que para garantizar la seguridad del país "la tecnología son campanas y silbidos. Tienes que tener una pared, tienes que tener protección".



Sobre su reciente visita a las tropas desplegadas en Irak y Alemania, Trump aseguró el jueves que "una cosa es cierta, tenemos personas increíbles que representan a nuestro país, personas que saben cómo ganar".