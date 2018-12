Thelma Fardín niega que su demanda contra Juan Darthés haya sido desestimada







27/12/2018 - 10:52:34

Perú21.- Thelma Fardín se pronunció ante el rumor que se suscitó tras las declaraciones de un abogado argentino llamado Fernando Burlando, quien aseguró que su denuncia de violación, la cual había hecho en Nicaragua, había sido desestimada.



Es por ello que Thelma Fardín a través de Instagram contestó las polémicas declaraciones del abogado, señalando que desconoce del tema y que dichas aseveraciones son falsas.



“Pensé que no hacía falta tener que aclararlo, pero parece que la malicia, la ignorancia y la mentira son contagiosas. La noticia que circula en torno a la supuesta desestimación de mi denuncia contra Juan Darthés en Nicaragua es falsa”, reveló Thelma Fardín en un video de Instagram.



Asimismo, la actriz reveló con confirmación oficial que actualmente su denuncia está en fase de investigación: “A sus intenciones maliciosas vamos a responder con hechos, argumentos y verdad”.



Thelma Fardín evidentemente indignada con las declaraciones del abogado, quien le dio su respaldo a Juan Darthés, dijo lo siguiente: “¿De verdad hace falta repetir lo común que es en las víctimas de abusos no poder expresarlo en el momento? Es horrible, pero es un hecho […] ojalá dejen de exigirle cosas a las víctimas y empiecen a sancionar a los victimarios. Ojalá no le pase a nadie más”.