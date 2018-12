¿Quién es el cómplice de Mary Poppins? Esto es lo que debes saber sobre Jack







Quien.- La secuela de Disney Mary Poppins Returns es quizá la que más tiempo tardó en llegar, pues ya son 54 años después del estreno de la original en 1964. Así, el papel de Julie Andrews está más que grabado en la memoria de todos como la original Mary Poppins. Lo mismo con Dick Van Dyke, quien interpretó a Bert, el mejor amigo y compañero de aventuras de la nanny mágica. Ahora Emily Blunt y Lin-Manuel Miranda le dan seguimiento y son cómplices en este mágico musical de Disney.

En esta segunda parte -no es un remake- el tiempo no pasó ni un segundo por Mary Poppins, ella sigue igual de joven. Pero los niños Banks que ella cuidaba en el número 17 de Cherry Tree Lane, ya son adultos y ahora Mary regresa para cuidar a los hijos de Michael Banks. Quien no regresa esta vez es Bert, pues su papel lo toma Jack.





Si viste la película ahora en cines y no entendiste dónde inició este nuevo personaje o por qué es tan amigo de la niñera mágica, Lin-Manuel Miranda, intérprete de Jack, nos explicó quién es el cómplice de Mary Poppins, Anabel, Georgie y John.





El actor Lin-Manuel Miranda, a quien viste en el musical Hamilton o escuchaste en Moana, explicó que su personaje es el aprendiz de Bert. "Él tenía como 20 trabajos, era pintor, bailaba, tocaba dos instrumentos, era limpiador de chimeneas, hacía todo", explicó Miranda en entrevista. Así que Jack le aprendió muchos talentos a Bert, sobre todo, bailar con los pingüinos y viajar a otros mundos.

¿Y las chimeneas?

Jack es el aprendiz de Bert, pero cambió uno de sus trabajos. En lugar de limpiar chimeneas, es un farolero y se encarga de encender las lámparas de Cherry Tree Lane. Gracias a él, tu canción favorita de Mary Poppins Returns será "Trip a Little Light Fantastic" cuando Mary, Jack y los niños Banks bailan entre las luces de Londres con todos los amigos de este compañero de Poppins.

¿Cuándo conoció a Mary Poppins?

Cuando llega Mary Poppins, Jack la reconoce como si fueran amigos de toda la vida. De acuerdo con Lin-Manuel Miranda, este personaje tiene la misma edad de Michael y Jane Banks, así que lo más probable es que Jack creció con los niños cuando Mary Poppins fue su niñera veinte años antes.

Sobre el actor

Lin-Manuel Miranda es uno de los mejores actores que ha visto el teatro musical, no solo por sus performances, sino porque Miranda es compositor, escritor y productor. Recibió el premio Pulitzer en Teatro por la creación de Hamilton, un musical basado en la biografía de Alexander Hamilton. ¿Lo mejor? Utiliza música rap para explicar la historia de Estados Unidos de una forma muy singular. No por nada los Obama recibieron a Lin-Manuel en la Casa Blanca y Fortune lo nombró uno de los grandes líderes mundiales.