4 historias fascinantes de ciencia en 2018

27/12/2018 - 10:32:45

BBC.- Durante 2018 la ciencia nos dejó descubrimientos y polémicas que sorprendieron, deleitaron y preocuparon.



Este fue, por ejemplo, el año en el que se descubrió un lago de agua líquida en Marte y el que vio cómo una mujer recibía nuevamente el Nobel de Física, la primera en 50 años.



Pero el año también nos deja con el ultimátum más claro sobre la amenaza del cambio climático y un polémico anuncio del nacimiento de los primeros bebés genéticamente modificados.



Para BBC Mundo esos son los avances y controversias que marcaron el mundo de la ciencia en 2018. Te los recordamos con más detalle.



1. El ultimátum del cambio climático





El mensaje no podía ser más claro.



El informe "Calentamiento global de 1,5 grados centígrados", publicado en octubre por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático o IPCC, señaló que las emisiones de gases de invernadero deben llegar a su tope y, crucialmente, comenzar a bajar en apenas 12 años.



Sólo así será posible evitar las consecuencias más catastróficas del cambio climático.



El informe compara el impacto de un aumento de 1,5 grados a uno de 2 grados centígrados, que ya no es considerado por los expertos un límite seguro.



El IPPC afirmó, por ejemplo, que con un aumento de 2 grados, en lugar de 1,5, el nivel del mar aumentará 5 cm más para fin de siglo, exponiendo 10 millones de personas extra al riesgo de inundaciones costeras.



Los científicos del IPCC aseguran que cumplir la meta del 1,5 requiere disminuir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en un 45% para el año 2030.



2. La primera mujer Nobel de Física en medio siglo

Image caption La científica canadiense Donna Strickland es la tercera mujer en ganar un Nobel de física en la historia de los premios.



La científica canadiense Donna Strickland se convirtió en octubre no solamente en la primera mujer en ganar el Nobel de Física en 55 años, sino en la tercera en recibirlo en toda la historia de los Nobel.



Antes de ella, las únicas dos mujeres reconocidas con el galardón fueron Marie Curie, en 1903, y María Goeppert-Mayer, en 1963.



Strickland ganó el premio conjuntamente con el físico francés Gerard Mourou por "su método para generar los pulsos de láser más cortos e intensos creados por la humanidad".



Strickland y Mourou estiraron pulsos de láser en tiempo, los amplificaron y los comprimieron.



La técnica inventada por Strickland y Mourou, llamada "amplificación de pulso gorjeado" (chirped pulse amplification o CPA), se transformó rápidamente en el método estándar para obtener rayos láser de alta intensidad.



El método es usado en millones de cirugías correctivas de la vista llevadas a cabo cada año en el mundo que requieren un láser de alta intensidad ultra preciso.





El tercer galardonado con el Nobel de Física 2018 fue el científico estadounidense Arthur Ashkin, quien fue reconocido por el desarrollo de "pinzas ópticas" y su aplicación a sistemas biológicos.



3. Agua líquida y aterrizaje "de terror" en Marte

Image caption El lago fue hallado bajo una capa del hielo del polo sur de Marte.



En julio, un equipo de científicos liderados por el italiano Roberto Orosei anunció el descubrimiento de un lago de agua líquida de 20 km de longitud bajo el hielo del polo sur marciano.



El vehículo Curiosity de la NASA ha venido explorando restos de antiguos lagos en el planeta rojo, pero el descubrimiento de Orosei fue el primero sobre un cuerpo de agua actual.



"No estamos más cerca de detectar indicios de vida en Marte, pero este descubrimiento nos indica donde buscarlos", dijo a la BBC Manish Patel, profesor de ciencias planetarias de la Open University o Universidad Abierta de Reino Unido.



Al otro día de anunciar su descubrimiento, Orosei respondió a las preguntas de los lectores de BBC Mundo.



Otro de los grandes anuncios sobre el planeta rojo tuvo lugar en noviembre, cuando la nave InSight de la NASA tocó la superficie de Marte después de un aterrizaje de "siete minutos de terror".





InSight es la primera sonda espacial que explorará el corazón del planeta rojo.



4. ¿Bebés genéticamente modificados?



Una de las grandes polémicas de 2018 fue la protagonizada por el científico chino He Jiankui, quien aseguró en noviembre haber creado los primeros bebés genéticamente modificados.



He usó una técnica ya existente, CRISPR CAS9, para alterar los genes de mellizas conocidas como "Lulu" y "Nana" con el fin de que no contrajeran el virus del VIH.



El científico, cuyas afirmaciones no han sido verificadas en forma independiente, defendió su trabajo en una cumbre del genoma humano en Hong Kong.



El anuncio fue condenado por centenares de científicos. La edición de genes en humanos está prohibida en la mayoría de los países y hay consenso en la comunidad científica de que aún no es seguro realizarla en humanos.



Entre las críticas a He se señala que utilizó un procedimiento arriesgado para evitar una enfermedad que perfectamente puede prevenirse de otras formas.



Pero la crítica fundamental es que CRISPR puede causar mutaciones no deseadas.



"Si es verdad, este experimento es monstruoso", le dijo a la BBC el profesor Julian Savulescu, de la Universidad de Oxford.



"La edición genética es experimental y todavía está asociada con mutaciones, con la capacidad de crear un problema genético en la vida de las personas, incluso que se les desarrolle algún tipo de cáncer".