Ni Macaulay Culkin lo sabía: La película de gánsteres que veía en Mi pobre angelito no es real





27/12/2018 - 10:04:53

Actualidad.- El actor canadiense Seth Rogen se ha percatado de que la película "Angels with Filthy Souls" (Ángeles con almas sucias) que aparece en la comedia navideña "Mi pobre angelito" ("Solo en casa", en España) no es un antiguo filme en blanco y negro, sino que, de hecho, no es real. Rogen compartió su descubrimiento en Twitter y resultó que no era el único en pensar que la película de gánsteres que el niño protagonista, Kevin McCallister, veía en el sofá de su casa mientras comía helado era de verdad.



Así, el actor Chris Evans, que interpretó al Capitán América en las películas de Marvel, y el propio Macaulay Culkin confesaron que tampoco lo sabían.



La cinta, en la que un gánster llamado Johnny dispara contra un rival al grito de "¡Quédate con el cambio, sabandija asquerosa!" fue grabada especialmente para "Mi pobre angelito" y es una parodia del drama criminal "Ángeles con caras sucias", dirigida por Michael Curtiz en 1938.



En "Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York" se muestra incluso una segunda parte de la película ficticia, titulada "Angels with even filthier souls" (Ángeles con almas aún más sucias). En ella, Johnny dispara esta vez contra una mujer diciendo "¡Feliz Navidad, inmundo animal! ¡Y feliz Año Nuevo!".



Estos días se ha dado a conocer otro dato curioso relacionado con la saga "Mi pobre angelito". Si los acontecimientos de esas películas hubieran sucedido en la vida real, los padres de Kevin McCallister habrían podido pasar hasta diez años entre rejas, mientras que los ladrones Harry y Marv se enfrentarían a una cadena perpetua, según estimaciones del usuario de Twitter The Secret Barrister.