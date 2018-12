Agustín Cousillas tiene ofertas de otro club y aún no define con Aurora





27/12/2018 - 08:01:15

Los tiempos.- El portero argentino Agustín Cousillas aún no tiene definida su continuidad en Aurora para la temporada 2019. Los representantes del portero aún esperan para hacer efectivo el vínculo con el Equipo del Pueblo.



En las pretensiones del técnico Marcos Ferrufino para mantener la base del primer plantel, uno de los referentes es el arquero internacional que, si bien sufrió una lesión en la primera fecha del torneo Clausura, fue una de las piezas clave en su equipo para alcanzar el objetivo de mantenerse en la División Profesional para la temporada venidera.



Fuentes que merecen fe señalaron que existe la oferta de un club peruano que jugará la Copa Libertadores del próximo año.

El vínculo de Cousillas aún no fue rubricado por lo que serán jornadas de definición para el club cochabambino.



Sobre otros jugadores, aún no se conoce con quiénes se renovará. En varios medios se maneja el interés de clubes del interior por algunos jugadores que son considerados como parte elemental del Celeste valluno.



Sobre los jugadores extranjeros de los que se espera su retorno, tampoco existe nada confirmado acerca de su renovación.



Uno de los futbolistas que aseguró su permanencia en el elenco, incluso antes de la finalización del torneo, es el volante brasileño Charles da Silva. Él no pudo terminar jugando en el pasado torneo debido a una lesión, empero en las últimas jornadas ya fue tomado en cuenta para las sesiones de fútbol.



Sobre el paraguayo José Fleitas y el argentino César Lamanna tampoco se tienen novedades sobre su continuidad.



Asimismo, en el caso de los jugadores nacionales tampoco se dio a conocer sobre alguna renovación.