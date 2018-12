En el ocaso de la huelga, cívicos perfilan convocar a binomios







27/12/2018 - 07:57:36

El Deber.- Con 21 personas en huelga de hambre en todo el país, la protesta contra la repostulación de Evo Morales y Álvaro García Linera toca sus últimos acordes, mientras el movimiento cívico perfila convocar a los binomios opositores para tratar de armar un frente único en enero. Así lo dijeron los presidentes cívicos de La Paz y Chuquisaca.



Ayer se inauguró un nuevo piquete de huelguistas en Pando, bajo la cabeza de la senadora opositora Carmen Eva Gonzales, pero se levantó el foco de ayunadores de La Paz. En Cochabamba se abrió un nuevo piquete con tres huelguistas, con lo que la capital del valle pasó a ser la ciudad con mayor número de gente en ayuno voluntario, con 11. En Sucre se mantienen los seis que estaban con esa medida de protesta. Según Roberto Balderas, presidente de los comités cívicos provinciales de Chuquisaca, la idea es mantener la medida hasta el Año Nuevo. Explica que entre los líderes cívicos habían coordinado para levantar la medida en Navidad, pero que en algunas regiones se decidió mantener la protesta (Santa Cruz, la plaza con más huelguistas la suspendió el 25 de diciembre al mediodía) y la idea era volver en enero con nuevas acciones, entre ellas, la convocatoria a los binomios opositores.



Antonio Alarcón, representante cívico paceño, explica que por WhatsApp se habían puesto de acuerdo para suspender la huelga luego de Navidad y que ellos hicieron efectivo el acuerdo ayer, para actuar de forma orgánica. Sobre el motivo para que la medida no se haya masificado, consideró que hay un poco de recelo aún en la población, que considera que no es buena la idea ajena, se fija en quién está en la huelga e incluso cree que es probable que algunas plataformas sean solo virtuales. “Vamos a analizar en la próxima reunión. Hay tanta plataforma que nunca se llega a un consenso. Dicen: ‘Está este, es un figureti, mejor no voy’. Parece también que las plataformas funcionan virtualmente”, analizó.



Sobre la idea de reunir a los políticos, Alarcón explicó que la idea es citarlos y cuestionarlos antes de conformar un frente cívico y social que recoja el clamor del pueblo y “que haga respetar su voto”. Para Balderas, hasta el momento los binomios opositores están mirando la pelea de palco y no están entendiendo la magnitud del problema.



Para Carlos Romero, ministro de Gobierno, la oposición ha tomado medidas erráticas y poco efectivas que comienzan a desmoronarse. “Han convocado a una huelga de hambre que empieza a desmoronarse, no tiene mayor impacto, no ha logrado masificarse”, dijo en una entrevista en la radio Patria Nueva.



A la espera



Por lo que se ve, tampoco es que los binomios en carrera estén a la espera de la convocatoria de los cívicos. Víctor Hugo Cárdenas, candidato a la Presidencia por UCS, dijo que el intento de unidad debió darse antes de la inscripción de las candidaturas a las primarias, no ahora, porque implicaría que muchos postulantes renuncien. “Los que deberían renunciar a la candidatura son Evo Morales y Álvaro García Linera, porque la CPE se los impide en el artículo 168”, dijo.



Sin embargo, Cárdenas esperará que los cívicos aclaren su planteamiento y no le parece mal realizar acciones conjuntas para evitar la repostulación de los ahora gobernantes.



Gustavo Pedraza, acompañante de fórmula de Carlos Mesa, asegura que ellos no descartan ningún diálogo que les permita una “victoria efectiva” sobre “el que está imponiendo una reelección”. Sin embargo, no confirma la asistencia hasta ver qué es lo que plantearán los cívicos.



Se intentó tener la visión de esta estrategia de parte de Fernando Cuéllar, presidente del Comité Pro Santa Cruz, pero no contestó a las llamadas, a los mensajes de WhatsApp y su comunicador se encuentra de vacaciones hasta la segunda semana de enero.



Juan Flores, líder cívico de Cochabamba, aún cree que es posible masificar la huelga de hambre y desconfía de los políticos, a quienes ya convocó sin éxito a sumarse a la huelga: “La vanguardia son los comités. Después del fracaso de la media luna, hemos tenido la capacidad de revivir a los comités”, dijo.