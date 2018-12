Saucedo y Montero seguirán en Wilster







27/12/2018 - 07:56:49

Opinión.- Los jugadores de Wilstermann Fernando Saucedo y Ronny Montero llegaron a un acuerdo con la dirigencia del Rojo para ampliar su vínculo con la institución por un año más.



Ambos futbolistas manifestaron que tienen un acuerdo de palabra con los dirigentes y los próximos días firmarán sus contratos, antes de iniciar la pretemporada de trabajo.



“Llegamos a un acuerdo con los dirigentes. Estoy contento en Wilstermann me siento como en casa y quiero seguir en la entidad”, declaró Fernando Saucedo, jugador del plantel aviador.



Saucedo fue una de las piezas fundamentales en el equipo titular y espera seguir ese mismo camino el próximo año.



“Renuncié a buenas ofertas económicas de otros equipos. Pero Wilster me abrió las puertas en un momento complicado de mi carrera deportiva”, acotó Saucedo.



Montero se consagró en la zaga del Imperio Escarlata luego de la sanción de un Tribunal de la Confederación Sudamericana de Fútbol en contra de Edward Zenteno por doping positivo.



El defensor fue regular en la última línea junto a Alex Da Silva, incluso fue convocado en dos oportunidades por el seleccionador interino César Farías para encarar partidos amistosos en fecha FIFA.



Montero busca consolidarse en la zaga de Wilstermann para disputar los partidos de la Copa Libertadores de América.



El aviador enfrentará a Boca Juniors (Argentina), Atlético Paranaense (Brasil) y Deportes Tolima (Colombia), en la fase de grupos. Además, tiene el propósito de mejorar la campaña que realizaron en 2017, cuando accedieron hasta los cuartos de final.



Con estas incorporaciones Wilster ya tiene el 96 por ciento de la plantilla que terminó el año 2018 y espera definir la contratación del segundo arquero y un delantero extranjero más.



COPA LIBERTADORES La dirigencia de Wilstermann hará conocer los próximos días los costos de los abonos que comercializará para la Copa Libertadores 2019.



Se adelantó que la venta de los pases será por intermedio de un Banco como sucedió en 2017, cuando el cuadro aviador disputó la Copa, también en la fase de grupos.



Aunque no es oficial, se comenta que los costos serían los mismos que en ese año. Butaca (zona central) 550 bolivianos, preferencia 400 (menores 200), general 250 (120), curvas 200 (100) bolivianos.