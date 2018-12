Tres candidatos declaran que hablan idioma nativo con fluidez







27/12/2018 - 07:52:47

El Diario.- Los candidatos a la Presidencia: Félix Patzi del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Ruth Nina del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) y Víctor Hugo Cárdenas que postula por Unidad Cívica Solidaridad (USC) son los únicos que aseguraron que hablan un idioma nativo, aparte del español, uno de los requisitos que puso el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para habilitarlos como candidatos a las elecciones Primarias.



Del presidente Evo Morales (MAS) sólo se conoce, por versión de sus cercanos colaboradores, que habla quechua y aymara pero no con fluidez, sin embargo, el actual Mandatario en los 13 años como gobernante nunca emitió un discurso completo en quechua o aymara a pesar de que prácticamente a diario emite discursos en entregas de obras y se autodenomina como el “primer presidente indígena de Bolivia”. En contraste Morales empezó este año a publicar varios mensajes en idioma inglés en su cuenta en Twitter.



El portavoz del expresidente Carlos Mesa candidato presidencial del Comunidad Ciudadana (CC) aseguró que pasó un curso básico de aymara, pero que ello no le habilita para hablar el idioma de manera fluida.



El senador de Unidad Demócrata (UD), Oscar Ortiz, candidato presidencial de Bolivia Dice No, afirmó que en 2015 pasó un curso de guaraní y con ese certificado cumplió el requisito 15 del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que es la “acreditación con certificado de idioma oficial, emitido por centro de enseñanza autorizados por el Ministerio de Educación”.



El candidato del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Virginio Lema Trigo, dijo a EL DIARIO que pasó cursos de Guaraní pero que no domina el idioma y que practica de forma cotidiana.



El senador de UD Edwin Rodríguez (Bolivia Dice No), el economista Fernando Untoja (MNR) y el abogado Leopoldo Chui del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan.Bol), todos estos candidatos a la Vicepresidencia, aseguraron que hablan el idioma nativo de su región, de manera fluida.



El ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, aseguró que el vicepresidente Álvaro García Linera (MAS) habla “algo” de aymara.



Según el portavoz de CC, el candidato vicepresidencial Gustavo Pedraza, habla Guaraní aunque no de manera fluida.



El candidato a Vicepresidente de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Humberto Peinado de Santa Cruz también habla guaraní, pero no fluidamente.



La abogada Paola Barriga, candidata a la vicepresidencia del Partido Demócrata Cristiano (PDC) aseguró que habla quechua. “No fluida pero me defiendo”, dijo.



Según el portavoz, la candidata del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Lucia Mendieta, habla quechua aunque no precisó si lo hace de manera fluida.



Al respecto el analista Iván Arias, afirmó que el exigir que un funcionario público, o como en este caso los candidatos a Presidente y Vicepresidente, hablen un idioma nativo, es una medida simbólica antes que práctica ya que los actuales gobernantes, que están en el poder desde hace más de diez años, no hicieron ningún esfuerzo por aprender.



“Una cosa es ir a un instituto y pasar un curso de aymara o quechua y eso no garantiza, como la Constitución Política del Estado dice que uno hable. ¿Qué es hablar?, se supone que cuando uno habla el idioma ya se entiende escribe, por lo que les permite establecer una conversación fluida o de largo aliento con otro persona. Lo otro solo es tener conocimientos generales, idea de lo que significa y eso no se ha reglamentado”, precisó.



RETOS



Por otro lado, el diputado oficialista David Ramos, desafió ayer a candidatos opositores a debatir en quechua, sobre programas, visión de país y agenda.



“Pongan canal, hora, fecha, día. Yo soy indígena originario soy del ayllu Jutun Juchuy de Porco, de la provincia Quijarro del departamento de Potosí. Quechua neto”, afirmó el diputado.



En respuesta, el diputado de UD, Wilson Santamaría, dijo que está dispuesto a debatir en aymara, pero, si bien agradece el gesto de Ramos, la intención es que el debate sea con el “dueño del circo y no con los payasos”.



El diputado Gonzalo Barrientos, dijo que el delegado para debatir de su partido es el senador y candidato vicepresidencial Edwin Rodríguez, quien habla quechua, sin embargo, pidió que Ramos aclare si la discusión será con Evo o Álvaro.