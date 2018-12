San José se refuerza con Rodríguez, Tinga, Torrico y Borda







El Deber.- San José se reforzará con la llegada de los defensores, Luis Torrico, Edemir Rodríguez, el lateral Rodrigo Borda y el mediocampista brasileño Luiz Otavio Santos Araujo (Tinga), afirmó la dirigencia tras firmar contrato con el volante Helmut Gutiérrez y el carrilero Iván Vidaurre, este miércoles en la sede del club.



El vicepresidente Ángel Pontejo fue el encargado de anunciar los nombres para reforzar al plantel orureño de cara a la temporada 2019 y la Copa Libertadores. A estos jugadores, se seguirá insistiendo por la contratación del volante extremo de The Strongest, Henry Vaca, como también se busca con prioridad un arquero nacional o extranjero.



Tras fracasar las negociaciones de renovación con el zaguero Mario Cuéllar los santos aseguraron como centrales por derecha a Torrico que viene de Nacional Potosí y Rodríguez cuyo último club fue Bolívar de La Paz.



Por su lado, los santos tendrán otra alternativa en el carril derecho con Borda que tuvo regularidad temporada con Universitario de Sucre, que descendió esta gestión. En el tema de extranjeros, el club orureño utilizó la quinta plaza de extranjero para contratar a Tinga que fue anunciado a mediados de año, pero no fue fichado porque no se alcanzó a inscribirlo antes del cierre del libro de pases.



Esperaran por Reinoso



El presidente Wilson Mártinez subrayó que se dará un tiempo más para esperar la respuesta de Jair Reinoso a quién se le mejoró su pretensión salarial pero que no acepta firmar por un año, sino dos.



En contraposición, la dirigencia avanzó en la renovación con Rodrigo Ramallo y Ronald Segovia, volantes ofensivos que alternaron en el último semestre para conseguir el campeonato.