17 mujeres están inscritas en el Dakar







27/12/2018 - 07:42:56

El Día.- La piloto boliviana Suany Martínez, será la única representante femenina del país en el Rally Dakar 2019 que arrancará en 10 días en tierras peruanas. 17 serán las mujeres que tomarán la salida en Lima en tres de las cuatro categorías que participan en la prueba más dura y legendaria del mundo, que visitará este año las ciudades de Lima, Pisco, San Juan de Marcona, Arequipa, Moquegua y Tacna. En España, Laia Sanz, que participará este año en su noveno Dakar, asegura sentirse orgullosa por su lucha incansable por la igualdad, ya que hay varones que no soportan ver a mujeres compitiendo a un nivel mejor que el de ellos.



Acusa "machismo". "Algunos pilotos no lo llevan muy bien y sí que les fastidia más que les gane yo que otro piloto chico". Con esta firmeza, Laia Sanz ha denunciado en un diario español antes de disputar su nueva participación en el Rally Dakar, el machismo que soporta en el mundo del motor.



Sanz, que se ha visto obligada a estar tres meses en cama por una mononucleosis y una infección bacteriana, asegura que sus notables resultados en la prueba más exigente del mundo han dejado de hacer gracia a otros pilotos, al tiempo que califica como positivo el aumento de la presencia femenina que se experimenta cada año: "El primer año hacía gracia, a ver si la chica acababa, y después con los años, cuando vas haciendo resultados, ya no hace tanta gracia a otros pilotos. Todavía somos pocas porque 17 de no sé cuántos inscritos todavía es un porcentaje muy bajo. Pero sí que cada vez se ven más mujeres en los equipos", agregó la española.



Por último, la piloto catalana afirma sentirse muy orgullosa por fomentar la igualdad en cada competición que concurre: "Me siento más orgullosa por fomentar la igualdad que de los títulos conseguidos. Creo que ahora cuando voy a una carrera de niños, está lleno de niñas. En ese sentido, creo que yo y otras chicas un poco pioneras hemos ayudado mucho", concluyó Sanz.



Nueve bolivianos. Los pilotos Daniel Nosiglia, Fabricio Fuentes, Wálter Nosiglia Junior y Danny Nogales correrán en la categoría de motos en el Rally Dakar 2019; mientras, Juan Carlos Salvatierra, Wálter Nosiglia Navarro, Leonardo Martínez y Suany Martínez competirán en cuadriciclos. Luis Fernando Barbery, será el único representante en coches, Hernán Daza será su copiloto.



5.000 Kilómetros

Será el recorrido. 3.000 kilómetros serán cronometrados de arena.



534 Inscritos

Entre pilotos y copilotos, participarán del evento que inicia el 6 de enero.



1.900 de 34 nacionalidades, has sido los periodistas acreditados en el rally dakar.



Mujeres en el Dakar 2019



Motos/Quads

17. Laia Sanz (España)

55. Mirjam Pol (Holanda)

56. Anastasiya Nifontova (Rus)

57. Gabriela Novotná (R.Checa)

98. Sara García (España)

130. Gianna Velarde (Perú)

274. Suany Martínez (Bolivia)



Coches/SXS

351. Cristina Gutiérrez (España)

371. Camelia Liparoti (Italia)

371. Rosa Romero (España)

385. Annett Fischer (Alemania)

385. Andrea Peterhansel (Ale.)

411. Fernanda Kanno (Parú)

426. Andrea Lafarja(Paraguay)

435. Olga Rouckova (R. Checa)



Camiones

532. Elisabert Hendrik(Holand)

542. Florence Deronce (FRA)



Categoría SXS

Carrera Side by Side: la preferida de los ambiciosos



La categoría Side by Side cuenta con una afluencia récord, en parte gracias al fabricante Can-Am, que apuesta cada vez más fuerte por la categoría para hacer frente a Polaris y Yamaha.



En Lima, el título que se otorgará en esta categoría en pleno auge será, con toda probabilidad, uno de los más reñidos por la presencia de favoritos provenientes de categorías y contextos diferentes: Ignacio Casale, Sergei Kariakin, Francisco “Chaleco” López, Gerard Farres, Casey Currie o Eric Abel forman parte de los pilotos con opciones, pese a estrenarse en SxS. Los pequeños buggies de cilindrada reducida llegaron al Dakar hace unos diez años y el fenómeno ha ido cobrando cada vez más fuerza.



A los pilotos y equipos les seduce la accesibilidad, así como el nivel de fiabilidad y de rendimiento, que mejoran de forman constante.



En Lima, se esperan 33 vehículos en esta categoría que existe oficialmente desde hace dos años y que da un salto tanto cuantitativo como cualitativo, por el nivel de los pilotos que atrae.



El actual dominio brasileño, con las victorias de Leandro Torres en 2017 y de Reinaldo Varela el pasado mes de enero, podría verse amenazado por novatos de gran prestigio en la categoría, ganadores en Quad, Ignacio Casale (2014, 2018) y Sergei Kariakin (2017).