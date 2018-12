Evo a los abogados: Las leyes hay que adecuarlas al pueblo







27/12/2018 - 07:42:13

Página Siete.- El presidente Evo Morales les dijo a los nuevos abogados que las leyes deben ser “adecuadas a las reivindicaciones del pueblo”.



La afirmación la hizo ayer en el acto de acreditación que se realizó en el nuevo Palacio y al que asistió su hija Evaliz como flamante profesional.



“Las leyes hay que respetarlas, para eso hacemos las leyes, pero también las leyes hay que adecuarlas a las reivindicaciones del pueblo boliviano. Esa es la profunda diferencia. (…) Repito, hay que hacer las leyes para respetarlas, como decretos, leyes y la Constitución, pero cuando esa norma ya pasó tiempo, ya no está y no es adecuada a la coyuntura en que se vive o las nuevas reivindicaciones de las nuevas generaciones, estamos obligados a modificar esa ley debatiendo con el pueblo”, dijo Morales en el evento, en el que 268 nuevos abogados de La Paz recibieron su acreditación del Ministerio de Justicia.



El Presidente añadió que: “No sé si Héctor (Arce, ministro de Justicia) se da cuenta de que los decretos supremos que aprobamos en 2006 y 2007 ya son caducos; no sólo de decretos, sino de leyes. Pero si nos vamos a seguir sometiendo a esas leyes no estamos adecuando las normas al pueblo boliviano”.



Consideró que “esa es una tarea y siento que ustedes estudiaron para eso, para hacer normas, leyes”. Luego dijo que “no quisiera” que lean Maquiavelo.



“Esta bien (si leen el libro) hay que conocer pero nos falta descolonizarnos en el tema de derecho. Sé que estudiaron el Derecho romano, anglosajón, pero no puede ser para aplicar ni para replicar” en el país, sostuvo.



Los nuevos profesionales se suman a más de 61.000 inscritos en el Registro Público de Abogados (RPA). El ministro Héctor Arce destacó los avances que se dieron en el área. “Con la credencial que ustedes van a recibir (estarán) dentro de lo que es la ciudadanía digital, una norma promulgada por el presidente Evo (Morales). Van a recibir un correo, una habilitación para el uso de las tecnologías informáticas, donde van a poder ustedes recibir todas las notificaciones de los juicios y los trámites que lleven más adelante”, afirmó.

Roberto de la Cruz, el exdirigente alteño, quien también recibió la acreditación, declaró que el 2018 “fue año donde el poder violó la CPE a su antojo”.



Luego mencionó que el Tribunal Constitucional Plurinacional debería velar por la supremacía de la Constitución Política. “Sin embargo, los magistrados del TCP, al no velar la supremacía Constitucional, violaron el artículo 168 de la norma suprema como la Constitución al habilitar a Evo Morales y Álvaro García Linera” como candidatos a las elecciones del 2019 por decisión del TCP y del TSE.



Según la ABI, el Ministro de Justicia explicó que el papel escrito es una “práctica antagónica” que obliga a llevar hasta la oficina del abogado para la firma y luego ante el funcionario judicial, el “notificador”, quien lucraba aprovechándose de los litigantes.







Evaliz recibió un abrazo y la felicitación del Presidente



Los nervios la tuvieron hasta minutos antes de subir al escenario. Evaliz Morales recibió de la mano del Presidente y papá la credencial que la habilita como abogada en el Registro Público de Abogados (RPA) del Ministerio de Justicia.



En el momento de hacer el juramento, los nuevos abogados hicieron la señal de la cruz, pero la joven se llevó la palma de su mano derecha al pecho. Evaliz salió bachiller en 2011 del colegio La Salle de Oruro, en 2012 ingresó a la Universidad Católica. En 2017 culminó sus estudios y este año rindió su examen de grado.



La joven era la más notable del tercer grupo cuando subió ayer a la palestra. En ese mismo conjunto se encontraba Roberto de la Cruz, exdirigente de la COR de El Alto y opositor.



La nueva abogada no sólo recibió la credencial sino también un abrazo de padre quien través de su cuenta de Twitter la felicitó. “Hace unos meses tuve el orgullo de verte culminar tus estudios, hoy pude verte jurar como abogada. Como la primera profesional, serás un ejemplo (...) comprometida con el pueblo”, escribió. Antes de la clausura, el guardia de seguridad del Presidente se acercó a Evaliz para indicarle que la siga; ella avanzó unos pasos, pero al momento de subir las gradas se detuvo y expresó que no quería irse; sin embargo, el militar le insistió tres veces, ella accedió y fue con su papá por la salida de emergencia.