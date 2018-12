Se tensiona la relación entre Gobierno y COB







27/12/2018 - 07:40:36

Correo del Sur.- En medio de calificativos de “traición” por parte de los trabajadores y de “desacierto” por parte del Gobierno, la Central Obrera Boliviana (COB) se reúne en ampliado hoy, jueves, para hablar del doble aguinaldo con la advertencia de realizar movilizaciones. Los maestros de La Paz se adelantaron marchando ayer.



“Nos sentimos traicionados por los ministros, porque lamentablemente no han informado. En ese momento (de reunión) recién se enteraba el Presidente de las cosas que habíamos planteado”, manifestó el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi.



El conflicto surge porque la COB rechaza las medidas de flexibilización del segundo aguinaldo: el plazo hasta marzo en la empresa privada, el pago de 15% en productos nacionales y, en especial, el tope de Bs 15.000 para acceder al beneficio.



Dijo que el rechazo al tope de Bs 15.000 es “crucial”, al menos en el sector productivo. Reiteró que sólo serían casos excepcionales quienes tienen sueldos por encima de esos montos.



Para el Gobierno, la decisión de alguna dirigencia de la COB de centrar el diálogo sobre el pago del segundo aguinaldo en subir el tope de Bs 15.000 es un “desacierto”, no sólo porque este ya es un tema cerrado, sino porque quienes quedan fuera del beneficio no llegan ni al 3% de los trabajadores sindicalizados y del aparato público.



“El decreto del doble aguinaldo está en vigencia y está ya en aplicación, por lo tanto nos parece que ese tema, ya estando en aplicación y en plena vigencia, no corresponde que se vuelva el eje de los debates entre el Gobierno y la COB. Nos parece desacertada la posición de alguna dirigencia”, cuestionó el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada.



Huarachi anunció que en el ampliado que se realizará hoy, a las 14:00, en La Paz, la COB tocará este tema y, además, otros que fueron incumplidos del pliego petitorio 2018. No descartó medidas de presión.



El secretario ejecutivo de la Federación Departamental de los Maestros Urbanos de La Paz, Leandro Mamani, anunció el inicio de movilizaciones contra el reglamento para el pago del segundo aguinaldo y la tarde de ayer, miércoles, cumplieron una marcha de protesta.