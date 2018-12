El FMI proyecta un crecimiento del 4,2% para Bolivia en 2019







27/12/2018 - 07:32:31

El Deber.- Bolivia seguirá liderando, junto con Paraguay, el crecimiento económico en la región, al menos eso dice un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), a octubre de este año. Para el organismo, el país cerrará este año con un crecimiento del 4,3%, y para el 2019 esta tasa se contraerá a un 4,2%.



Este dato se desprende del informe, Perspectivas de la economía mundial, retos para un crecimiento sostenido, presentado por la entidad internacional. Este estudio prevé que el crecimiento mundial sea del 3,7%.



Con relación a América Latina y el Caribe, se estiman tasas anémicas. Pese a la recuperación económica de este año por exportación de materias primas, las proyecciones del FMI son moderadas, solo un 2,2%.



El FMI recomienda una mayor diversificación económica y ajuste fiscal en los diferentes países del continente.



Caso boliviano



Jorge Akamine, presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, señaló que las proyecciones del FMI son conservadoras y se ajustan a la realidad por la que atraviesan los países de la región.



“Es parecida a la del presupuesto, que tiene un 4,7% para 2019”, afirmó el economista.



Para Akamine, la tasa proyectada por el organismo internacional hace prever que 2019 no será un año de expansión.



En este contexto, Akamine, afirmó que el país tiene dos vías para mejorar estas proyecciones: la primera es asegurar nuevos mercados para el gas natural, principal producto de exportación del país. Esto debido a los diferentes problemas contractuales que tuvo el estado con sus principales socios Argentina y Brasil. La segunda vía es mejorar los niveles de inversión extranjera en el sector privado.



En esa línea, el economista, Jaime Dunn dijo que la proyección está sustentada por los altos índices de inversión privada que estima el Gobierno para 2019. Sin embargo, observó que esta inversión depende de los vaivenes del precio del petróleo, que en la actualidad bordea los $us 45. “Y es más factible que llegue a los $us 42”, afirmó.