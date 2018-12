COB definirá hoy posición frente al doble aguinaldo







27/12/2018 - 07:29:37

El Diario.- La Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un ampliado nacional de emergencia para hoy jueves donde se tratará el doble aguinaldo, luego de que en la tensa reunión del lunes pasado el Gobierno ratificó la vigencia del reglamento que otorga tal beneficio.



“El Comité Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana hizo un llamamiento a las confederaciones, federaciones nacionales, centrales obreras departamentales y regionales al ampliado nacional de emergencia a realizarse en la ciudad de La Paz, el jueves 27 de diciembre, para tratar como único punto el pago del doble aguinaldo”, señaló la convocatoria de la entidad matriz de los trabajadores.



La organización laboral rechazó el reglamento del decreto 1802 del segundo aguinaldo que estableció unilateralmente que el beneficio se pague hasta fines de marzo en el sector privado; que el 15% del beneficio se destine a la compra de productos nacionales; y, que solo los que ganen hasta Bs 15.000 reciban el beneficio.



El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, aseveró ayer que se sienten traicionados por los ministros, debido a que no informaron al presidente Morales sobre los planteamientos de la dirigencia de los trabajadores respecto al segundo aguinaldo.



“Nos sentimos traicionados por los ministros, porque lamentablemente no han informado. En ese momento (de reunión) recién se enteraba el Presidente de las cosas que habíamos planteado”, manifestó el dirigente.



CONFLICTO



El conflicto surgió porque la COB rechazó las medidas de flexibilización del segundo aguinaldo: el plazo hasta marzo en la empresa privada, el pago de 15% en productos nacionales y, en especial, el tope de 15 mil bolivianos para acceder al beneficio.



Huarachi dijo que el rechazo al tope de 15 mil bolivianos es “crucial”, al menos en el sector productivo. Reiteró que sólo serían casos excepcionales quienes tienen sueldos por encima de esos montos.



Respecto a las otras dos medidas, la COB ha propuesto que, por ejemplo, sea el Ministerio de Trabajo que controle si las empresas tienen dificultades para pagar el segundo aguinaldo en el plazo, y que haya otro mecanismo para que salarios encima de 4 o 5 mil bolivianos tengan la obligación de destinar una parte de su pago a la compra de productos nacionales.



Huarachi criticó que en las negociones los ministros no hayan presentado una propuesta escrita, sobre la cual la COB habría desarrollado una contrapuesta con argumentos para generar un consenso. “Eso molesta y genera descontento”, dijo.



Anunció que en el próximo ampliado, la Central Obrera tocará este tema y, además, otros que fueron incumplidos del pliego petitorio 2018. No descartó medidas de presión.



ENTRETELONES



Después de la reunión entre el Presidente Morales y el Comité Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), realizada el pasado lunes sectores laborales observaron el accionar del ente matriz de los trabajadores y de sus dirigentes ante los resultados y la poca disponibilidad del Gobierno para modificar el reglamento del doble aguinaldo.



REPOSTULACIÓN DE MORALES



Se conoció en medios políticos, que en la reunión del lunes pasado los dirigentes de la COB amenazaron con retirar el apoyo político al presidente Evo Morales, ante lo que el Presidente no se inmutó y habría indicado que, “no le importaba”. Cuando los dirigentes cobistas le indicaron que la repostulación era ilegal, el presidente Morales se retiró de la reunión y los ánimos se caldearon.



Sin embargo, desde el inicio, la última reunión fue la menos cordial de los encuentros del reciente pasado, ya que la soberbia del presidente Morales dirigió la cita, hasta el punto de intercambiar opiniones ácidas sobre el accionar de ambas partes. La repostulación y el pedido de los trabajadores fueron temas que provocaron reacciones especialmente en el primer Mandatario.



INCONSTITUCIONALIDAD



Ante ese escenario por demás complicado para el Gobierno, los trabajadores recomendaron demandar de inconstitucional el decreto en cuestión (1802) de acuerdo a los incisos I-II y IV de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece el cumplimiento de los derechos adquiridos que “son de cumplimiento obligatorio”, que “no pueden renunciarse” y que “son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos”.



El artículo 65 del DS 21060 dice expresamente que, “queda eliminada la asignación o entrega de productos, especies o vales (gasolina, productos alimenticios, industriales u otros) como parte o en adición al salario”.



CRÍTICAS A LA ORGANIZACIÓN LABORAL



La semana pasada el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, criticó a los dirigentes de la COB, debido a que sus solicitudes en vez de ayudar al trabajador, lo desprotegen con los pedidos, ya que genera cierre de empresas y desempleo.



Asimismo, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI)), Horacio Villegas, en su informe final 2018 observó el accionar de los dirigentes de la COB, y cuestionó su representatividad.



En este escenario a las críticas de la empresa privada a la organización laboral se sumaron los cuestionamientos del nuevo Sindicato de Trabajadores de la Empresa Minera Huanuni que se declaró opositor al gobierno de Morales.