Suman denuncias por incumplir pago del aguinaldo







27/12/2018 - 07:24:33

El Día.- El plazo para pagar el aguinaldo de Navidad, venció el pasado 20 de diciembre; sin embargo, hay empresas que incumplieron con este beneficio, las mismas fueron denunciadas ante la Dirección Departamental del Trabajo, que hasta ayer recepcionó más de 100 denuncias. De acuerdo al informe de esta institución las empresas que más incumplieron son las de seguridad y los restaurantes.



Se realizan inspecciones a empresas. Wilfredo Tarqui, director departamental del Trabajo, indicó que los rubros de vigilancia y restaurantes, son los más denunciados, es por ello que también ya se iniciaron las verificaciones a dichas empresas. Ya son más de 110 empresas las que tenemos registradas, cabe resaltar que las sanciones es el pago doble del aguinaldo, esto sin contar que tienen que cancelar el segundo aguinaldo que es aparte de la sanción. El Ministerio de Trabajo, tiene la tuición de iniciar procesos por infracción a las leyes sociales", explicó Tarqui.



En las instalaciones de la Dirección del Trabajo se puede apreciar que muchas personas que no fueron beneficiadas con el primer aguinaldo, realizan sus denuncias.



La autoridad aclaró que las personas que hayan cumplido tres meses ininterrumpidos de trabajo tienen derecho a duodécimas del aguinaldo.



Mañana vence el plazo para acogerse a la prórroga del 2do aguinaldo. Por otro lado, Tarqui recordó que mañana 28 de diciembre, vence el plazo para que las empresas puedan presentar toda la documentación y poder acogerse a la prórroga y pagar el segundo aguinaldo hasta el mes de marzo. Hasta ayer al menos 350 empresas hicieron llegar sus requerimientos. "Estamos aun recepcionando la documentación. Tienen que presentar una carta en la cual ellos justifiquen cuáles son los motivos por los cuales no pueden cumplir", explicó Tarqui, a tiempo de agregar que las personas que ganen el sueldo mínimo de Bs 2.060, no se le descontará este 15%, es decir tendrán que recibir su doble aguinaldo completo.



Inauguran tienda con productos nacionales. El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Eugenio Rojas, inauguró una tienda en instalaciones de excorreos de La Paz con productos de las empresas estatales y de micro y pequeños productores para el pago del 15% del segundo aguinaldo denominado "Esfuerzo por Bolivia". "Estamos inaugurando para que todos vean los productos con calidad de exportación que producen nuestras empresas, aquí podrán encontrar una gran variedad de alimentos, prendas de vestir y artículos electrónicos (...). También tenemos alianzas con las empresas pequeñas y medianas para comercializar sus productos en este espacio, sobre todo va ser para trabajar con lo que es el doble aguinaldo", dijo.



Anunció que se realizarán ferias similares en otros departamentos del país en el marco de una alianza estratégica entre el sector público y privado, en coordinación con los gobiernos departamentales y municipales.



Por otra parte, afirmó que continúa el registro de micro y pequeños empresarios para proveer productos nacionales a los trabajadores que recibirán el segundo aguinaldo a través de una "billetera móvil". "Estamos capacitando sobre todo a la gente que no tiene NIT, hemos estado en Potosí, en Sucre en El Alto, en Cochabamba, en Santa Cruz seguimos trabajando, tenemos tiempo para registrar, la billetera móvil va estar el 2 de enero", complementó.



Ampliado de emergencia de la COB. Juan Carlos Huarachi, ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), manifestó que el 1% de los trabajadores en el país ganan más allá del tope de los Bs 15.000 y serán ellos que no recibirán el doble aguinaldo denominado "Esfuerzo por Bolivia". El dirigente sostuvo que hoy el sector analizará en un ampliado de emergencia a realizarse en el excine Miraflores, la propuesta del gubernamental. Según el reglamento del 2do aguinaldo, los empresarios tienen 90 días, es decir hasta marzo del 2019 para pagar el beneficio y que el 15% del monto debe ir a la compra de productos nacionales.



"No se descarta nada (movilizaciones) cualquier medida que mañana, los trabajadores, puedan plantear. Ya han llegado hasta el ente matriz algunos votos resolutivos departamentales, seguro mañana lo determinaremos en el ampliado nacional. Las medidas que asuma la COB se aplicarán a partir del mes de enero", explicó Huarachi.