Salud, maestros y fabriles rechazan pago en productos







27/12/2018 - 07:21:03

Página Siete.- Trabajadores en salud pública, maestros urbanos y fabriles rechazan el pago del 15% del segundo aguinaldo en productos nacionales, así como el establecimiento de un tope de 15.000 bolivianos y la ampliación de los plazos para la cancelación del beneficio, informaron dirigentes de los tres sectores.



El pasado lunes 24, representantes de la Central Obrera Boliviana (COB) se reunieron con el Gobierno para plantear su rechazo al tope salarial de 15.000 bolivianos, el establecimiento del 15% del beneficio para la compra de productos nacionales y la ampliación del plazo para el pago del segundo aguinaldo hasta el 29 de marzo de 2019.



Esta reunión concluyó sin llegar a acuerdos y el máximo dirigente de la COB, Juan Carlos Huarachi, convocó a las bases a un ampliado nacional de emergencia para mañana.



Jenny Arias, secretaria ejecutiva de la Confederación de Trabajadores en Salud Pública de Bolivia (CSTSPB), indicó que su sector rechaza el establecimiento de un tope de 15.000 bolivianos, la obligación de destinar un 15% del doble aguinaldo a la compra de productos nacionales y la ampliación del plazo.



“Nosotros como trabajadores en salud respaldamos plenamente las determinaciones de la COB respecto a estos tres puntos y vamos a estar presentes en el ampliado para ratificar esa posición”, expresó.



Arias indicó que especialmente el punto referido a destinar el 15% del beneficio a la compra de productos nacionales, los trabajadores en salud rechazan esta disposición principalmente porque ese punto no fue discutido con la COB durante la negociación del incremento salarial en abril pasado.



“Cuando negociamos el incremento salarial y el Gobierno nos prometió el pago del segundo aguinaldo este año no se habló de destinar un porcentaje a la compra de productos nacionales. Si se hubiera hecho esa propuesta entonces podríamos considerarla, pero no fue así”, agregó.



Por su parte, Wilfredo Siñani, exdirigente de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, sostuvo que los maestros también respaldan las demandas de la COB, porque consideran que al ganar tan poco, los maestros merecen recibir el 100% del doble aguinaldo en efectivo.



“El segundo aguinaldo es un derecho ganado por los trabajadores y sobre todo en nuestro sector, que los sueldos son tan bajos, exigimos que se respete lo que dice el decreto original del doble aguinaldo y se nos entregue el beneficio al 100% en efectivo”, explicó.



Vicente Pacosillo, máximo dirigente de la confederación de fabriles, declaró que su sector exige el respeto al Decreto Supremo 1802, el cual establece que en ningún caso el doble aguinaldo podrá ser pagado en especie.



Anunció que su sector realizará un ampliado de emergencia para evaluar medidas en contra de la posición del Gobierno.



“Sólo pedimos que se respete el decreto y que se tome en consideración nuestra posición, de lo contrario evaluaremos qué medidas se pueden tomar”, puntualizó.



El pasado 14 de diciembre el Ministerio de Trabajo promulgó la Resolución Ministerial 1373/18 en la cual se reglamenta el pago del segundo aguinaldo y se estipula que el 15% del beneficio deberá ser destinado a la compra de productos nacionales.



Además se estableció el tope de 15.000 bolivianos y un plazo extraordinario hasta el 31 de marzo para la cancelación del beneficio en el sector privado.



Menos del 3% gana más de 15.000 bolivianos



De acuerdo con el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, menos del 3% de los trabajadores asalariados del país ganan por encima de 15.000 bolivianos, por lo que no recibirán el segundo aguinaldo.



“"Hemos visto que es un pequeño porcentaje, que ni siquiera llega al 3% del total de los trabajadores asalariados que no percibirá el segundo aguinaldo por efecto del tope fijado por el decreto supremo (...) Es una cantidad muy poco significativa”, explicó Rada en una conferencia de prensa.



El Ministro indicó que el doble aguinaldo es una medida de justicia social y de redistribución de la riqueza, por lo que considera “desacertada” la posición de la Central Obrera Boliviana (COB) de debatir la eliminación de los topes salariales cuando es sólo un pequeño porcentaje el que se beneficiaría.



“Consideramos que debatir en torno al tope constituye una posición no acertada de la COB, es un desacierto por parte de la dirigencia tratar de generar un debate. La medida de fijar un tope ha sido bien recibida por la población, ha sido considerada justa”, agregó Rada.



La autoridad también explicó que si bien el Gobierno no comparte los criterios de la COB, respeta sus determinaciones y afirmó que las puertas del diálogo se mantienen abiertas.





Bartolinas piden eliminar el segundo aguinaldo



Propondremos que se elimine el doble aguinaldo, puesto que genera conflicto en el país y no beneficia al conjunto de la población boliviana, afirmó ayer la ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Segundina Flores.



“Estoy proponiendo (que se elimine el doble aguinaldo porque) a veces traerá este problema de situación política al país. Entonces, que nunca más haya doble aguinaldo, que haya para otra cosa, para el desarrollo del país”, aseveró.



En octubre, el presidente Evo Morales oficializó que para esta gestión iba a pagarse la doble gratificación, puesto que el Producto Interno Bruto (PIB) llegó al 4,61% y el decreto supremo establece que para hacer efectivo el beneficio el crecimiento económico del país debe ser superior al 4,5%.



Luego de ello, los empresarios indicaron que medida iba a afectarlos debido a que no todos los sectores crecieron en 4,61%. A esto se suma la molestia de la Central Obrera Bolivia (COB), luego de que el 12 de diciembre el Ministro de Economía y dio a conocer la reglamentación.



Al respecto, Flores indicó que más del 80% de la población boliviana está empleada en el sector informal y por lo tanto no accede a este beneficio. Asimismo dijo que ahora la medida genera conflicto entre COB y Gobierno nacional. “Ese salario traerá un problema del país para nosotros, (por eso) nunca más que sea doble aguinaldo en el país… esta vez más habrá, pero ya nunca más que haya doble aguinaldo”, puntualizó.