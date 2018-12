Gobierno triplica presupuesto de Comunicación en año electoral







27/12/2018 - 07:11:58

El Deber.- De Bs 150 millones en 2018 pasó a Bs 527 millones en 2019. Así es el incremento del presupuesto del Ministerio de Comunicación. Según los cálculos, el aumento es de un 351%. Los datos surgieron luego de la revisión del presupuesto de los últimos seis años de esa cartera de Estado.



Según el Presupuesto General del Estado (PGE) de 2018, el Ministerio de Comunicación contó con un monto de Bs 150.171.490, mientras que para 2019 dispondrá de Bs 527.302.500. El desarrollo de políticas y estrategias comunicacionales, a cargo del Viceministerio del mismo nombre, es el que mayor incremento registró para la gestión que se iniciará a partir de la próxima semana, pues se dispara de Bs 52.246.361 en 2018 a Bs 452.769.018.



EL DEBER intentó comunicarse en seis oportunidades con la ministra de Comunicación, Gisela López, pero sus asistentes informaron de que estaba en reunión de directorio. Asimismo, se gestionó una entrevista con la viceministra de Políticas Comunicacionales, cuyo despacho es el que más dinero recibirá, pero sus asistentes también dijeron que estaba en reuniones.



La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño (MAS), se excusó de responder a la consulta sobre el incremento del presupuesto del Ministerio de Comunicación y, muy respetuosamente, explicó que en ese momento se encontraba atendiendo asuntos familiares.



También se conversó con el senador Rubén Medinacelli (MAS), que estuvo a cargo del PGE en el Senado, pero adujo que “se encontraba lejos” y que prefería no comentar el tema mencionado.



En la Cámara de Diputados, el responsable fue el oficialista Víctor Borda, quien no contestó su teléfono, pese a las reiteradas llamadas y luego apagó su dispositivo corporativo.



Pero la revisión de los últimos seis años en los presupuestos anuales de esta cartera de Estado revela que el incremento de los recursos es de 10 veces, porque en el presupuesto 2014 los fondos asignados alcanzaron los Bs 50.799.552.



En 2018 el Ministerio de Comunicación ocupaba el puesto 14 en cuanto a recepción de recursos, tomando en cuenta los Bs 150 que solicitó, pero para esta gestión escaló al puesto ocho de ese ranking. Los ministerios de Economía, Relaciones Exteriores, Planificación o Hidrocarburos están por debajo de Comunicación.



Los ministerios de Gobierno, Defensa, Presidencia, Obras Públicas, Salud, Medioambiente y Agua y el Ministerio de Desarrollo Rural son los únicos que recibirán más recursos y sus presupuestos están por encima de los Bs 800 millones (ver cuadro).



De los 20 ministerios cuyos presupuestos fueron revisados, el de la Presidencia es el que más recursos está dejando de lado, porque en 2018 solicitó Bs 4.073.791.221, frente a los Bs 2.642.994.109 que pidió como presupuesto para este año.



El viceministerio clave



Según los documentos oficiales del PGE, el Viceministerio de Políticas Comunicacionales será el que más dinero recibirá en la siguiente gestión, pues las transmisiones gubernamentales subirán de Bs18 millones en 2018 a Bs 120 millones el siguiente año, eso significa un aumento del 666%.



No es el único sector, el “apoyo a estrategias comunicacionales” tenía un presupuesto de Bs 32.639.188, pero en el PGE 2019 figuran Bs 330.769.018. Según el portal de este viceministerio, el objetivo de la Dirección General de Estrategias Comunicacionales consiste en “elaborar material gráfico y audiovisual con contenidos informativos, coyunturales, explicativos y motivacionales sobre la gestión gubernamental y del Ministerio de Comunicación para informar a la población en función a la estrategia de comunicación gubernamental e institucional. Así como, gestionar la óptima difusión de la información que realiza el Ministerio de Comunicación”.



Solo en esos dos sectores el aumento del presupuesto es de más de Bs 400 millones.



El “desarrollo de políticas y estrategias comunicacionales”, que dependen de este viceministerio, engloba a todas estas unidades y tenía Bs 52.246.361 este año; para 2019 esa misma oficina tendrá Bs 452.173.961.



Pero la reducción de presupuesto se puede constatar en otros campos, como la “promoción y políticas de género y protección social”, que en 2018 recibió Bs 2.891.291 y para la siguiente gestión solo se solicitó Bs 1.177.985. Este ítem contempla, según el PGE, a las “personas con discapacidad”, así figura en el documento.



Los históricos



El presupuesto del Ministerio de Comunicación siempre estuvo en incremento desde 2014, cuan do solicitó Bs 50.799.552 y la “estrategia de información gubernamental” recibía Bs 3.239.940.



En 2015, el presupuesto anual fue de Bs 107.187.365 y esa misma unidad de “estrategia de información gubernamental” recibía Bs 35.339.945.



Al año siguiente el presupuesto del Ministerio de Comunicación aumentó a Bs 367.103.516, mientras que la Unidad de Servicios de Apoyo a Estrategias e Información Gubernamental fue de Bs 34.483.180.



En 2017, el Ministerio de Comunicación presentó un presupuesto de Bs 219.431.277 y el “desarrollo de políticas y estrategias comunicacionales” recibió Bs 52.206.858.



Tanto el periódico gubernamental Cambio como la radio emisora Illimani, que encabeza la denominada Red Patria Nueva, recibieron más de Bs 100 millones desde 2014 para gastos de operación. En algunas gestiones la radio recibió más fondos estatales porque los recursos figuran como “potenciamiento” de esa emisora oficial.