Subalcalde: El 90 por ciento de construcciones en Alto Cochabamba es ilegal

27/12/2018 - 07:04:15

Opinión.- Mientras los rayos surcaban el cielo y gotas se estrellaban sobre la calle empedrada, dos albañiles del barrio Bolívar, en Alto Cochabamba, en la serranía de Ticti, zona sur de la ciudad, se apresuraban en colocar un puntal de soporte al muro que construyeron con la intensión de frenar el golpe del agua de la torrentera; pero Santiago Barahona Parada, de 20 años, no pudo escapar y murió sepultado con la precaria construcción que no soportó la fuerza del agua y cayó más de cinco metros.



A esta muerte se suma otra de un adulto mayor, en 2016, que enlutarón a las familias de este sector.



Una torrentera es una corriente natural de agua que se forma en sectores montañosos o con desniveles, como la zona sur de Cochabamba. Por ahí, el agua de lluvia que se acumula en las partes más altas desemboca enérgicamente causando a su paso desastres y muertes.



OPINIÓN hizo un recorrido por la zona y pudo verificar la precariedad de las viviendas y los riesgos que existen ante la lluvia. En este barrio, nueve de cada 10 viviendas no cuentan con planos aprobados de construcción, menos los que están cerca o en medio de las torrenteras quedando desprotegidas.



Los vecinos saben de la irregularidad, pero están convencidos de que la Alcaldía debería atenderles. “Mandé varias cartas a la Alcaldía solicitando que se haga una canalización en las torrenteras. Queremos desviar un poco para conectar a la mayor, en este caso a la torrentera Ticti; pero, nunca mandaron (la Municipalidad) las maquinarias”, se quejó Omar Zárate, dirigente de la Organización Territorial de Barrio (OTB) del sector.



El subalcalde de la comuna Alejo Calatayud, Freddy Vidal Rosas, señaló que esta urbanización, del Distrito 8, fue aprobada en 1983 y que el 90 por ciento de las casas no tiene plano de construcción y por lo tanto no se pueden hacer los trabajos que piden vecinos.



Ya en una anterior oportunidad, por instrucción del entonces alcalde José María Leyes, la Subalcaldía entregó, aproximadamente, 40 notificaciones a las viviendas que se encontraban en alto riesgo, pero no se pudo avanzar ni darles solución, porque los propietarios carecen de documentación legal que los respalde.



“El personal tiene la instrucción de ir a verificar en el lugar, cuando llega algún trámite de solicitud de permiso de construcción de ese sector, que es muy raro, porque casi nunca lo hacen; pero si vinieran los vecinos tenemos la obligación de verificar, ya que se trata de una zona de alto riesgo”, aseguró Vidal.



El jefe de Desarrollo y Planificación de la comuna Alejo Calatayud, Lucio Villca Gutiérrez, manifestó que “desde 1983, cuando se aprobó la urbanización de esa área, los habitantes fueron rellenando las torrenteras con tierra para construir sus casas sobre ellas.



Esos taponamientos ocasionaron que la torrentera bifurque y cauce problemas a los habitantes de la zona, porque ya no saben qué camino tomará”.



“La Alcaldía colocó señalización para que los vecinos sepan dónde no pueden asentarse por el elevado riesgo, pero no hicieron caso a las notificaciones. Incluso los han ido sacando. Lamentablemente, las autoridades de turno tampoco pudimos tener una comunicación adecuada con los vecinos”, enfatizó Villca.