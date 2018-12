Suman las denuncias por estafa agravada contra diplomática







27/12/2018 - 07:02:40

El Día.- Entre 10 a 15 son las denuncias que se tiene por supuesta estafa agravada contra Iris Grisel B.A., cónsul honoraria de Honduras, y su hija; Paola B.B.. Según la investigación que lleva adelante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Santa Cruz, las personas afectadas indicaron que se les ofreció comprar viviendas que iban a formar parte de un proyecto de urbanización, en la zona norte de la capital cruceña, pero a pesar de invertir un capital nunca vieron las casas. Ayer se realizó la audiencia cautelar contra estas dos personas, donde se determinó medidas preventivas para las dos sindicadas.



Enorme suma. El modus operandi de estas personas era, junto a un ciudadano español identificado como José Luis, crear un proyecto de construcción de vivienda de interés social, donde el dinero iría a ser depositado en una cuenta bancaria, lo que permitiría darle una fluidez al proyecto.



Gonzalo Medina, director departamental de la Felcc en Santa Cruz, dijo que realizadas las indagaciones se descubrió que no existe ningún proyecto de viviendas sociales.



"No se ha pedido a la Alcaldía (de Santa Cruz) ningún proyecto a nombre de esta señora y en el Gobierno nacional, tampoco existe algún programa de vivienda habitacional", añadió el jefe policial.



El avance de la investigación indicó que como mínimo el monto estafado alcanzaba los Bs 700.000. "Este tipo de casos, por su importancia, amerita el análisis documental que se habría utilizado en este hecho", complementó Medina.



Algunas denuncias. Según el testimonio de algunos afectados, que llegaron hasta la audiencia, las sumas entregadas a la acusada, iban desde los Bs 80.000 hasta incluso los Bs 290.000.



100 Viviendas

Forman parte del proyecto presentado por los acusados del caso.



Alcaldía explica por qué se la contrató



Debido a que Iris Grisel B. A., también se desempeñaba como directora municipal de Cultura y Turismo de la Alcaldía, cargo del que fue removida debido a las denuncias de estafa, desde el gobierno municipal explicaron el por qué se la contrato para la función.



Jorge Landívar, secretario municipal de Gestión y Coordinación, dijo que cuando se trata de una funcionaria diplomática ad honorem, esto quiere decir que no percibe sueldo del país al cual está representando, entonces solamente tiene el título.



Además, tiene una radicatoria, en el país, de hace más de 25 años, "entonces eso le permite trabajar en la función pública de Bolivia".



Por otro lado, añadió que de acuerdo al Código Penal, y a las disposiciones normativas, el delito es "intuito personae" y por ello no complica a la institución porque no lo ha hecho en función a su situación de funcionaria municipal. La misma venía trabajando hace varios años en otras reparticiones.