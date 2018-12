Plaga de mariposa afecta a cinco frutas y es resistente a químicos







El País.- La plaga de la mariposa nocturna (nombre científico: achaea ablunaris) a la fecha afecta a cinco frutas en Tarija. Asimismo, se sabe que es resistente a los químicos, por lo que en la actualidad se estudia su ciclo de evolución para su exterminio y de esa manera evitar que afecte más cultivos de producción.



Este insecto fue reportado por primera vez el año 2016, según el registro del Servicio Nacional de Seguridad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag). Para ese entonces no había la misma cantidad que se tiene en la actualidad. Es por ello que esa instancia también decidió declarar emergencia fitosanitaria.



A la fecha hay cuatro comunidades afectadas en el municipio de Padcaya: La Mamora, Río Negro, La Merced y Cachimayo. Esta última población mencionada fue la primera en reportar la aparición de la mariposa. Entre los frutales afectados está el durazno, ciruelo, uva, higo y manzana. Incluso los productores mencionaron que también el ají es devorado por este insecto.



La jefa distrital del Sensag Tarija, Fátima Pacheco, sostuvo que se hizo el monitoreo en las zonas afectadas. A través del Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT) se determinó el nombre científico de la mariposa nocturna. También se sabe cuál es el hospedero de ese insecto, pues está al borde del río.



Para iniciar el control primero debe concluir el trabajo de campo, de esa manera verificar qué sustancia química usar y en qué etapa hacer el control. De momento se sabe que esa mariposa, en su etapa de adulta, es resistente a los plaguicidas.



En ese sentido, el director del Servicio Departamental Agropecuario (Sedag), Edwin Fuentes, señaló que están en proceso de determinar el ciclo biológico de la mariposa, luego recién se verá el tratamiento fitosanitario para el control. “Queremos saber en qué fase de sus desarrollo se la puede exterminar, porque en fase adulta es resistentes a los químicos”.



El acalde del Municipio de Padcaya, Roger Farfán, explicó que aún no pueden hacer frente a ese insecto porque falta estudiar un poco más a esa mariposa. Una vez que se sepa todos los detalles, se enfocarán en un estudio para el exterminio. Sabe que en Santa Cruz se evalúa el producto que se usará para ello, luego se harán las pruebas necesarias, y si da resultados positivos, se procederá con la eliminación.



Para la autoridad, lo importante es que se dieron pasos importantes, uno de ellos es la articulación de instituciones departamentales y nacionales. A raíz de ello, el Senasag emitió la Resolución Administrativa 151/2018. Eso permitirá a las instituciones de diferentes niveles de Estado insertar recursos para combatir la plaga de mariposas nocturnas.

“Esto debe ser una preocupación de todos, porque imagínense si esta plaga llega a los viñedos grandes que están por el Valle y Cercado, todo se complicaría y las pérdidas de la producción serían mayores”, comentó.



Al respecto, Pacheco manifestó que se hizo un monitoreo el viernes 21 de diciembre en los viñedos del Valle Central de Tarija, donde se verificó en una pequeña magnitud la presencia de esta mariposa. Es así que acordaron hacer una actividad similar con el Municipio. “Como la mariposa actúa de noche, la gente no se dio cuenta, pensaban que la afectación tal vez era por otro tipo de plaga”, concluyó.



Instituciones conforman comité de emergencia



La jefa distrital del Servicio Nacional de Seguridad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Fátima Pacheco, explicó que a raíz de la resolución emitida por su institución se tomaron las medidas de emergencia. Es así que la anterior semana se conformó el comité de emergencia donde participa la Gobernación a través del Sedag, la Alcaldía, la Subgobernación y los propios productores afectados.