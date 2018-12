Pando: Versiones del hospital y Fiscalía confirman que madre y bebé murieron







27/12/2018 - 06:59:49

Página Siete.- La versión de que el bebé recién nacido en Cobija, que fue dado por muerto, comenzó a llorar cuando ya estaba en su cajón antes de ser velado junto a su madre, es solamente un rumor generado entre las personas que estaban cerca del lugar donde se iba a practicar la autopsia de los cuerpos, según dijo el director del hospital Roberto Galindo, Erwin Escalante, a El Deber.



“Se trata de una reacción post mortem”, dijo Escalante, ya que el infante defecó y botó flema por la boca y nariz a eso de las 14:00 de este miércoles, justo cuando estaban a punto de practicarle el examen médico forense. Agregó que, como el caso ha suscitado la atención de la ciudadanía, no faltaron personas que se congregaron en el nosocomio y empezaron a hacer circular el rumor de que se trataba de un milagro por Navidad.



Para el galeno no hubo negligencia médica, ya que la madre al enterarse de la muerte de su bebé por un previo desprendimiento de placenta, salió de la sala de quirófano desesperada y no recibió la medicación adecuada. En su habitación comenzó a sentir calor y posteriormente surgió la hemorragia profusa que derivó en su muerte. El hospital niega que no se la haya atendido a tiempo, más aún tratándose de una paciente de alto riesgo por tres cesarías previas con anteriores hijos y con un antecedente de pérdida de hijo.



No obstante, los familiares insisten en que la mujer no fue atendida a tiempo, ya que pasaron las horas (desde las 22:00 del martes) en el intento de hacerle exámenes de laboratorio, pero los mismos sólo podía hacerle un médico que estaba durmiendo, describe el mismo diario cruceño.



A tanto dolor de la mujer, recién ingresaron a quirófano a las 4:30 de hoy, pero a las 6:00 los médicos informaron que el bebé murió y a las 7:00 la madre comenzó a desangrarse.



El caso está en investigación y se espera para esta noche los informes forenses respectivos de las dos muertes.