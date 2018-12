Multarán a casi 10.000 conductores de Cochabamba por eludir inspección vehicular







26/12/2018 - 19:10:30

Cochabamba, (ABI).- El director departamental de Recaudaciones de la Policía, Iván Cordero, informó el miércoles que cerca de 10.000 conductores de Cochabamba tendrán que pagar una multa de 100 bolivianos, porque no sometieron a sus motorizados a la inspección técnica vehicular de este año.



"Habrían unos 10.000 me imagino que no han hecho y van a pagar la multa", informó a los periodistas.



Según Cordero, la cantidad de infractores es mínima porque se revisó 232.500 motorizados que circulan en esa región, entre ellos, casi 20.000 que ofrecen servicio público.



Agregó que los rezagados pueden someter sus motorizados a la inspección técnica vehicular previo pago de la multa en puntos de control aún habilitados en las zonas norte central y sud, de la ciudad de Cochabamba, además de los municipios de Quillacollo, Sacaba y el Valle Alto.



"Los puntos van a estar habilitados hasta la próxima gestión", agregó.



El jefe policial recordó que los conductores deben cumplir con la inspección técnica vehicular, porque es un requisito indispensable para la circulación de motorizados.