Expertos de Vietnam, China e Irán llegarán a Bolivia para concretar exportaciones de carne







26/12/2018 - 18:35:35

La Paz, (ABI).- El jefe nacional de inocuidad del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Alejando Matos, anunció el miércoles que en el primer trimestre de 2019 llegarán al país expertos de Vietnam, China e Irán, para verificar las condiciones de exportación de carne bovina, avícola y porcina.



"Tenemos confirmado la visita de Vietnam, Hong Kong (China) para el tema de carnes en el primer trimestre del próximo año, así mismo la visita de República de Irán, que no solamente verán carne bovina, sino avícola y porcina principalmente", dijo a los periodistas.



Matos destacó los acuerdos que firmó el Gobierno boliviano con China para garantizar la exportación de quinua, soya y otros productos.



"Es importante y loable que nuestro hermano presidente Evo Morales ha venido realizando las gestiones de apertura del nuevo mercado chino, al mismo tiempo nuestro ministro (Cesar Cocarico). En ese sentido, el Senasag tiene una llave importante para la apertura de mercados, coadyuva para hacer gestiones de exportación", apuntó.



Por otra parte, Matos informó que el Ejecutivo también trabaja para abrir los mercados de Rusia, Cuba y México para vender diferentes producto bolivianos.



"Estamos a la espera, que igual que China, vengan hacernos la valoración in situ, que lleguen técnicos rusos para consolidar también este mercado para la carne, pero no solamente esos también hemos aperturado el tema de Cuba con leche y carne, con México con el tema de leche y quinua", agregó.