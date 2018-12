Ramos: Repliegue de huelgas muestra que el pueblo quiere profundizar la democracia







26/12/2018 - 18:28:11

La Paz, (ABI).- El jefe de la bancada nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), David Ramos, afirmó el miércoles que el repliegue de las huelgas de hambre que opositores instalaron contra la repostulación del presidente Evo Morales, para las elecciones primarias y generales de 2019, muestra que el pueblo quiere profundizar la democracia boliviana.



"Entonces no era una medida que aglutinaba a todos los bolivianos y esto nos da una muestra clara que no es lo que quiere el pueblo, sino que el pueblo quiere profundizar la democracia, quiere participar en las primarias y quiere que el país avance y consolide su sistema democrático", dijo a los periodistas.



En los últimos dos días, los comités cívicos de Santa Cruz, Tarija y La Paz levantaron la huelga de hambre que sostenían desde el 13 de diciembre para exigir al Tribunal Supremo Electoral dejar sin efecto la resolución sobre la repostulación del binomio Evo Morales-Álvaro García Linera.



Algunos cívicos manifestaron que retomarán las protestas luego de las fiestas de fin de año.



"Seguramente está clase de medidas van a seguir desarrollando, pero van a quedar como hechos aislados porque todo este acontecimiento hace que pierdan credibilidad total", señaló el diputado.



Por su parte, el diputado de Unidad Demócrata, Wilson Santamaría, dijo que las huelgas se levantaron porque las fiestas de fin de año "no acompañan a impulsar una medida de presión", ya que la gente lo que busca es generar más recursos económicos para su familia.



"Hay que ser conscientes que las fechas no acompañan a impulsar una medida de presión. Somos un país cuentapropista y gremial en gran proporción, que lo que hace es buscar estas fechas para generar recursos económicos adicional. Entonces, después de año nuevo hay varios desafíos y la conciencia de la ciudadanía nos va a impulsar a generar esa exigencia sobre el respeto a la voluntad popular", señaló.