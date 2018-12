Maluma reparte regalos y abrazos en Medellín







26/12/2018 - 17:32:07

Quien.- En un video que subió a sus redes sociales, Maluma aprovechó para mandar un breve mensaje de Feliz Navidad a sus seguidores e informar que recorrería algunos de los barrios más necesitados de Medellín para repartir regalos. “Todos merecemos una Feliz Navidad . Dios los bendiga en esta fecha tan especial”, escribió en instagram.



Durante el video el cantante colombiano se ve feliz de compartir un momento con gente de su ciudad natal, Medellín; además abraza a niños y adultos, al mismo tiempo que les entrega regalos. La gente se muestra muy sorprendida ante el gesto solidario que tuvo el artista este 25 de diciembre, pues demuestra que no se ha olvidado de sus orígenes.





El video ya lleva más de un millón 400 mil reproducciones, y es que el artista se ha convertido en uno de los símbolos más importantes para la juventud de todo Colombia, junto con Juanes.



En la misma cuenta, Maluma publicó el día de hoy una foto donde presume su nuevo auto que se regaló de Navidad. El mensaje dice: Fui un niño bueno este año / I was a good kid this year… thank you Santa. Sin duda, el colombiano, además de consentir a sus paisanos, no se olvida de él mismo.