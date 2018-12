Padres veganos alimentan a su hija de 19 meses con una dieta estricta hasta dejarla desnutrida







26/12/2018 - 17:11:29

Actualidad.- Una pareja australiana alimentó a su pequeña hija con una dieta vegana tan estricta que le provocó serios problemas en su salud a causa de un estado crónico de desnutrición. Ahora, enfrentan una condena de prisión al ser declarados culpables por causar lesiones graves en la niña y el dictamen de la sentencia está previsto para enero, reportó este domingo The Daily Telegraph.



La menor, de 19 meses, ha desarrollado raquitismo, una enfermedad ósea degenerativa en la que sus huesos podían fracturarse fácilmente. Además, los exámenes médicos revelaron que presentaba una deficiencia severa de otros nutrientes vitales como calcio, vitamina D, vitamina B12, vitamina A, hierro y zinc.



La dieta de la menor se basaba en una taza de avena con leche de arroz y media banana para el desayuno, seguida de un trozo de tostada con mermelada o mantequilla de maní para el almuerzo y tofu, arroz o papas para la cena.

Imagen ilustrativa Por qué y cuándo una dieta vegana puede ser altamente riesgosa



De acuerdo con el reporte del medio local, las autoridades indicaron que la paciente no podía hablar ni gatear como otros niños de su edad. A su vez, el historial médico de la niña reveló que no tenía inmunizaciones, controles de seguimiento y tampoco contaba con un certificado de nacimiento.



La madre habría asegurado que toda la familia cumplía con una dieta vegana, incluyendo los hermanos mayores de su hija, de 4 y 6 años, quienes fueron apartados de sus padres y enviados a un hogar de acogida, en donde su salud ha mejorado considerablemente.