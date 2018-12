Doria Medina propone que el TSE tome examen de idiomas a candidatos







26/12/2018 - 12:33:08

Página Siete.- El líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, propuso hoy que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tome examen a los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia para tener certeza de que cumplen con el requisito de hablar dos idiomas oficiales del país.



En rueda de prensa, Doria Medina cuestionó que haya servidores públicos que no hablen un idioma originario y que presenten “certificados falsos” que acrediten el conocimiento de uno para acceder a un cargo público.



“Ahí es muy importante que el Tribunal Supremo Electoral les tome, pues, examen oral y televisado a todos los candidatos para ver si cumplen con ese requisito”, declaró el líder de UN, quien brindó un saludo en aymara en el encuentro con los medios de comunicación.



“Es importante, no podemos aceptar que la gente presente certificados truchos y falsos y no tengan conocimiento básico de un idioma originario, es obligación y deber del TSE de tomarles examen oral, público y televisado”, acotó.



En los últimos días se generó una polémica por el conocimiento de un idioma originario de parte de los servidores públicos, particularmente de vicepresidente Álvaro García Linera, a quien, el pasado viernes, una periodista le consultó si conocía y si podía hablar en un idioma originario, a lo que la autoridad respondió que revise sus documentos presentados al TSE.



Al respecto, el diputado de oposición Rafael Quispe afirmó que García Linera, como candidato del binomio del Movimiento Al Socialismo para las elecciones 2019, debería estar inhabilitado por “no conocer un idioma originario”.