Gobierno espera que médicos asistan a reunión convocada para mañana en Cochabamba







26/12/2018 - 12:11:41

La Paz, (ABI). - El Gobierno espera que los representantes del Colegio Médico de Bolivia asistan a la reunión convocada para mañana, jueves, en la ciudad de Cochabamba para hablar del Sistema Único de Salud (SUS), informaron el miércoles fuentes institucionales.



"Hemos convocado a una reunión el día de mañana, los vamos a esperar el día de mañana (jueves) en la tarde, esperamos que asistan tenemos una muy buena predisposición a dialogar con ellos y que se generen condiciones para la implementación del SUS", explicó el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, tras la reunión de Gabinete en la Casa Grande del Pueblo.



Los médicos se oponen a la puesta en marcha del Seguro Universal con el argumento de que no es sostenible y no reúne las condiciones en recursos humanos y equipos, razón por la que anunciaron paros escalonados.



A contramano, Rocabado consideró que es importante que se construya de manera conjunta el SUS para dotar atención médica gratuita al menos a cinco millones de bolivianos que no tienen un seguro de salud a corto plazo.



Por su parte, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Erwin Viruez, adelantó que participarán en la reunión con el Gobierno, "previa una reunión del Consejo Nacional de Salud (CONASA)".



Dijo que en esa reunión se realizará un análisis previo a la construcción de las bases del SUS, en el marco del respeto interinstitucional y para que cada ciudadano boliviano tenga derecho y acceso a los servicios de salud gratuita.



Según medios locales, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, férreo opositor al SUS, ratificó que no asistirá a la convocatoria del Ministerio de Salud en la ciudad de Cochabamba y anunció un paro los primeros días de enero.



El Gobierno estableció un presupuesto inicial de 200 millones de dólares provenientes del Tesoro General de la Nación para poner en marcha el SUS y anunció que ese presupuesto se incrementará paulatinamente cada año.



Además, ítems y equipos para la atención médica gratuita a casi cinco millones de personas que no tienen seguro de salud a corto plazo.