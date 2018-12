Romero: Huelga de hambre por el 21F se desmorona por no tener impacto en la población





26/12/2018 - 12:10:30

La Paz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó el miércoles que los piquetes de huelga de hambre que fueron instalados en diferentes ciudades del país en defensa de los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016 (21F) se desmoronan por no tener mayor impacto en la población y por formar parte de medidas "erráticas y fallidas" de la oposición.



Los dirigentes cívicos de Santa Cruz y Tarija decidieron el martes levantar la huelga de hambre que sostenían desde el 13 de diciembre para exigir al Tribunal Supremo Electoral dejar sin efecto la resolución sobre la repostulación del binomio Evo Morales-Álvaro García Linera.



"Han convocado a una huelga de hambre que empieza a desmoronarse, no tiene mayor impacto, no ha logrado masificarse", dijo en una entrevista con la radio Patria Nueva.



Romero añadió que esa medida se suma las acciones "erráticas y fallidas" que promueve la oposición al Gobierno, que convocó también a movilizaciones que han sido "débiles".



Advirtió que la oposición continuará polarizando el contexto político nacional de cara a las elecciones de 2019, pero dijo que el Gobierno continuará cumpliendo su agenda estatal para atender al pueblo en el marco de la Agenda Patriótica 2020-2025.