IFEX-ALC expresa preocupación por agresiones y vigilancia a la prensa en Bolivia







26/12/2018 - 11:27:43

Opinión.- Las organizaciones que integran la red IFEX-ALC y defienden la libertad de expresión y la prensa libre en 15 países de América Latina y el Caribe, y son parte de IFEX, red global dedicada a la defensa y promoción del derecho a la libertad de expresión, expresan su preocupación por las agresiones verbales y físicas contra periodistas y medios de información bolivianos, registradas durante 2018.



Entre esas agresiones destacan las recibidas por mujeres periodistas durante la inauguración del nuevo edificio presidencial por parte del personal de seguridad a principios de agosto. Además, se reportaron retenciones de periodistas contra su voluntad, como el caso de María Ulo, quien denunciara en octubre que una jueza la retuvo sin su consentimiento por 40 minutos y la intimidó verbalmente. También fue amedrentada una periodista del periódico “Página Siete” por informar sobre padres de niños con cáncer que reclamaban saber qué pasó con el dinero de una campaña para recuadrar fondos.



En julio, estudiantes atacaron a un equipo periodístico del canal estatal “Bolivia Tv” y a principios de año, la periodista Yadira Peláez denunció una campaña de hostigamiento judicial.

Es además preocupante, señala, el estado de impunidad en el que permanecen las agresiones a la prensa. Muchos de los hechos no han sido investigados y no hay ningún responsable sancionado.



También es motivo de preocupación las recientes denuncias de vigilancia a periodistas por parte de la policía a través de las redes sociales. “Estos actos atentan contra la libertad de expresión y generan un efecto inhibitorio en los periodistas. Tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos: ‘el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento’”.



A esto se suma el pedido de un jefe policial de la ciudad de Cochabamba al diario "Los Tiempos", el pasado 20 de diciembre, sobre los datos de personas que denunciaron cobros irregulares por cambios de destino del personal uniformado, “requerimiento que cae en absoluto desconocimiento del trabajo periodístico y del artículo 8 de la Ley de Imprenta que señala: El secreto en materia de imprenta es inviolable”.

IFEX-ALC hace un llamado al Estado Boliviano a garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de los periodistas y a cumplir con su obligación de investigar y sancionar a los responsables.