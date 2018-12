La COB anuncia medidas contra el reglamento sobre el segundo aguinaldo







26/12/2018 - 11:26:19

La Razón.- La dirigencia del máximo organismo laboral de Bolivia está molesta con la decisión del Gobierno de mantener el reglamento para el pago del segundo aguinaldo y anuncia medidas de presión para exigir que se atienda su demanda de anulación. Las mismas se aplicarían a partir de 2019.



Para este jueves la Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un ampliado de emergencia en la ciudad de La Paz, donde se avaluará la respuesta negativa del Ejecutivo a su pedido de abrogación del reglamento, que dispone que el beneficio se pueda pagar hasta el 29 de marzo de 2019, con un 15% en productos nacionales y con un tope para quienes ganen hasta Bs 15.000.



La convocatoria emitida este fin de semana por el Comité Ejecutivo de esa organización anuncia como único punto del encuentro “el pago del doble aguinaldo".



“El jueves va a haber reunión para determinar las medidas (…) nosotros no vamos a aceptar nada de la reglamentación, porque no ha sido consensuada por los trabajadores”, anticipó a La Razón el dirigente Orlando Gutiérrez.



“Ahí se va a definir qué medidas de presión o qué acciones se van a tomar”, corroboró el secretario de Organización de la COB, Vitaliano Mamani.



El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, Sósimo Paniagua, dijo que no se podía anticipar qué tipo de medidas de presión serán adoptadas en el ampliado, por que la decisión debe ser adoptada por consenso, aunque consideró que estas deberían comenzar en 2019.



“Yo creo que las medidas que se van a tomar no es lo más aconsejable que sea a estas alturas de la finalización del año. Creemos que se deben tomar acciones para el año que viene”, afirmó en declaraciones a la red PAT.



Al igual que los otros dirigentes, dijo que la COB rechaza el reglamento porque no fue consensuado con los trabajadores y explicó que uno de los motivos es la obligación impuesta de gastar el 15% del beneficio en productos específicos.



“Van violando todo el derecho de más de 60 años de que nuestra legislación laboral prohíbe el pago en especie de cualquiera de los beneficios, sean sueldos o salarios, o aguinaldo o doble aguinaldo”, afirmó.



Consideró que con esta determinación se pretende beneficiar a un sector en desmedro de los derechos de los trabajadores. “No se puede hacer política con el bolsillo de los trabajadores, tenemos esa sensación, de que se está utilizando a los trabajadores para favorecer a otros sectores”, afirmó.



Insistió además en que el segundo aguinaldo debe ser cancelado hasta el 31 de diciembre.