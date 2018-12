Huelgas contra la repostulación se repliegan en 3 regiones; Cochabamba y Sucre refuerzan piquetes







26/12/2018 - 11:25:03

La Razón.- Los piquetes de huelga contra la repostulación del presidente Evo Morales se replegaron este martes en Santa Cruz y Tarija y este miércoles en La Paz, aunque con el firme propósito de retomar las protestas en 2019. Por el contrario, Cochabamba y Sucre decidieron reforzar sus medidas de presión.



Los cívicos y activistas del 21F que cumplían una huelga de hambre en la plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz desde el 13 de diciembre suspendieron la extrema medida con la idea de retomarla en los primeros días del próximo año.



Similar decisión asumieron los huelguistas de Tarija, aunque ambos bloques aclararon que los reclamos para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) deje sin efecto la habilitación del binomio oficialista Evo Morales-Álvaro García para los comicios de 2019 no se han extinguido.



La entidad electoral se apoyó en un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de noviembre de 2017 para habilitar a Morales, no obstante el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F) en el que el 51,3% de los votantes había rechazado esa posibilidad.



“No se levanta de ninguna manera el accionar en defensa de la democracia, simplemente hemos hecho un paréntesis por la situación de salud de nuestros compañeros huelguistas”, explicó el dirigente Juan Carlos Ramos, según reportó la Voz de Tarija.



El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Fernando Cuellar, se declaró satisfecho por los efectos de concienciación que dejó la extrema medida en el país y anunció que en cada región realizarán una evaluación y tomarán la decisión que corresponda, si levantan o continúan con la medida de presión.



Bajo esa premisa, los cívicos de La Paz decidieron levantar este miércoles la huelga instalada en la Iglesia de Las Carmelitas y alistan una conferencia de prensa para dar a conocer su postura. Sin embargo, activistas del 21 F mantendrán la protesta, aunque en menor número.



“Hemos coordinado para que esta huelga termine hoy y vamos a reunirnos en algún otro departamento donde vamos a definir un nuevo número de estrategias (…) vamos a convocar a un acuerdo totalmente nacional”, informó uno de los dirigentes a la red Unitel.



Pero en Cochabamba sucede todo lo contrario, dos mineros se sumaron al piquete de huelga que se instaló en el atrio de la iglesia Cala Cala hace 14 días. Hay otra protesta en la plaza 14 de Septiembre.



“El sector minero se está sumando a la huelga de hambre del compañero Juan Flores, presidente del Comité Cívico. Que el Gobierno entienda que nuestros padres han luchado por la libertad y democracia y han tumbado a dictadores y tiranos y este gobierno no va ser la excepción”, indicó uno de los trabajadores en contacto con la misma estación de televisión.



En tanto, en Sucre, la capital de Chuquisaca y el país, los ayunadores no abandonan la plaza 25 de Mayo pese a la decisión que tomaron las otras regiones, “hasta donde el cuerpo aguante”, dijo el dirigente del Comité de Defensa del Patrimonio Nacional (Codepanal), Mario Salazar.



La presión en esta región no cesa pues este miércoles dos personas se incorporarán al piquete, anticipó el representante del movimiento Juventud Patriótica Juan Carlos Sandoval, informó el periodico Correo del Sur.



Para el concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jorge Silva, “no es una huelga de hambre, eso es chacota, eso es faltar el respeto a la población” y dijo que los movilizados están “defendiendo un interés sectario y político partidario y personal”.