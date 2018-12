Jefe de la Cooperación Española admite inquietudes en inversiones por incertidumbre política







26/12/2018 - 11:23:15

El Día.- El coordinador de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) en Bolivia, Francisco Sancho reconoció inquietudes en las inversiones españolas en el país, como consecuencia de la incertidumbre política generada rumbo a las Elecciones 2019. Sin embargo dijo que todavía no estás todavía no se llegaron a la fase de inestabilidad.



"Como economista que propone escenarios económicos de futuro las elecciones políticas siempre producen incertidumbre y afectan a los mercados; la política y la estabilidad política son un factor para generar estabilidad para las inversiones, el que ponga en cuestión está fuera de lugar (...).De momento hay inquietudes pero no se trasladan a inestabilidades", dijo en entrevista con ANF.



Sancho dijo que se evaluará cómo se desarrolla el escenario, pues las condiciones de vida están en función del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y este se construye con inversión nacional y extranjera. "Tendremos que ser muy, muy cautos (...). Lo que debemos evitar es ir atrás, es posible que no se avance lo que se quisiera, eso no es deseable, pero lo que no es aceptable ir hacia atrás", dijo.



Consultado sobre las elecciones en Bolivia marcadas por la habilitación del binomio oficialista Evo Morales y Álvaro García Linera en desconocimiento del voto del referéndum del 21 de febrero de 2016 y la propia Constitución Política del Estado (CPE), el Coordinador de la Aecid señaló que si bien no puede opinar sobre política -que no es su área- habrá que todas las medidas técnicas y políticas para que no se genere incertidumbre e inestabilidad económica.



"Nadie tiene legitimidad para deteriorar las condiciones de vida de las personas; es un principio básico del progreso de las naciones. Hay elecciones y solo el movimiento electoral genera incertidumbre, siempre se piensa que las inversiones extranjeras solo pueden trabajar con la derecha y no con la izquierda pero no es real, esos son clichés, las empresas quieren entornos de estabilidad, generar, producir, tener ingresos y pagar las obligaciones fiscales", manifestó.



Sin embargo señaló que hasta la fecha no se sintió desde la cooperación española algún factor que haya incidido de manera negativa en la ejecución de presupuestos y programas. "Fue un año muy intenso; trabajamos en cuatro ejes: agua y saneamiento; gobernabilidad centrada en violencia de género; salud y educación y patrimonio, cultura y desarrollo, y se tuvo 200 millones de donación. Al 31 de diciembre la ejecución es al 100%, está dentro de lo normal", destacó.



La Cooperación Española destinará en promedio 28 millones de dólares anuales hasta 2021 para proyectos prioritarios de agua y saneamiento básico, gobernabilidad y defensa de los derechos de las mujeres, además de apoyo en cultura y patrimonio.



"Lo mismo que en Nicaragua, que en Venezuela seguiremos trabajando para la mejora de vida. Si vemos que hay retroceso en calidad de vida y derechos nos manifestaremos", señaló.



En cuanto a proyectos estatales en los cuales tiene interés de invertir España dijo que está el Tren Bioceánico Central, pero también participar en sociedades público privadas en proyectos de infraestructura y apoyo técnico en áreas de agua, salud y educación.