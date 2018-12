Así fue la fiesta navideña de las Kardashian de las que todos hablan







26/12/2018 - 10:33:46

Quien.- Para su celebración navideña, Kim Kardashian y Kanye West echaron la casa por la ventana o, mejor dicho, tiraron nieve en el jardín.



Los anfitriones del clan Kardashian para esta Noche Buena organizaron una fiesta en su casa de Hidden Hills, en Los Ángeles, cuyos jardines fueron cubiertos de nieve, según publicó Kim en sus redes sociales.



Pero además de nieve, traída en contenedores especiales, hubo estrellas. A la cena llegaron famosos como Sia, JLo, Alex Rodriguez, Paris Hilton, Dave Chapelle, Kimora Lee Simmons y Tyler, The Creator, reportó el portal TMZ.





Por si fuera poco, John Legend cantó varios villancicos de su disco navideño,"A Legendary Christmas".





La residencia californiana fue recubierta con lo que aparentemente son telas blancas, para que combinara con lo impoluto del resto de la decoración.



Pero las amenidades no terminaron ahí. La pareja contrató anfitriones disfrazados de elfos y dulceros que creaban en tiempo real golosinas con formas de dragones. Había también un Grich recorriendo la casa y pasillos creados con luces led.





La fiesta sirvió para demostrar que entre Paris Hilton y Kim Kardashian ya no hay rivalidades. El espíritu navideño las invadió e incluso se deslizaron en trineo, aprovechando la nieve.