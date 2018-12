Norman Reedus, de The walking dead, comparte foto de su hija por primera vez





26/12/2018 - 10:22:07

Perú 21.- La estrella de " The Walking Dead ", Norman Reedus , compartió con sus seguidores de Instagram la primera fotografía de su hija con Diane Kruger, quien nació en noviembre. La pareja hasta el momento no ha revelado el nombre de su bebé.



No obstante, Norman Reedus compartió el lunes una amorosa imagen donde sostiene la mano de su hija durante Navidad.



“Mucho por lo que estar agradecido este año especialmente”, escribió en Instagram Norman Reedus. Para posteriormente demostrar el cariño por su familia: “Los quiero Diana Kruger, Mingus @helenachristensen. Familia Feliz”.



Semanas antes de la imagen de su hija, Diane Kruger reveló a Extra que ser mamá era una “experiencia muy gratificante”. Asimismo, esta fue la primera Navidad de la pequeña.



Diane Kruger y Norman Reedus se conocieron durante el rodaje de “Sky” (2015). Ambos promocionaron la película en el Festival Internacional de Cine de Toronto e hicieron público su romance en el 2017.