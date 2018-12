Juan Gabriel está vivo, más delgado y tiene barba , asegura periodista mexicano







26/12/2018 - 10:19:21

Perú 21.- El fallecido cantante Juan Gabriel aún no puede descansar en paz. Y es que hay personas que aseguran que el "Divo de Juárez" fingió su muerte y continúa vivo. Es más, aseguran verlo más delgado.



El primero en afirmar tal noticia fue el ex manager del artista; sin embargo, ahora se ha sumado el periodista Jorge Carbajal.



En una entrevista para el programa Intrusos, el periodista aseguró tener audios que el "Divo de Juárez" le ha enviado a través de WhatsApp.



Pero no solo eso, señaló que Juan Gabriel ahora está “más delgado o menos gordo, la barbita canosita, la gorrita y unas bermudas traía. Bien, normal no viejito. Se ve bastante bien”.



De esta forma, el cantante estaría con un mejor estado de salud.



El periodista afirmó que está dispuesto a enfrentar cualquier tipo de demanda por parte de la familia, pues tiene pruebas que sustentan sus declaraciones.