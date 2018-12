Alemania se opone al despliegue de misiles nucleares de EE.UU.







26/12/2018 - 10:11:48

RT.- El ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, ha manifestado un fuerte rechazo a la posibilidad del despliegue de misiles nucleares estadounidenses de alcance medio en los países europeos, un escenario que podría plantearse tras la decisión de EE.UU. de retirarse del Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto (INF, por sus siglas en inglés), firmado con la URSS en 1987.



Este acuerdo bilateral previene el desarrollo y despliegue de este tipo de armas y en el caso de que Washington rompa con esta prohibición, afrontará una "amplia resistencia" por parte de Alemania, anunció Maas en una entrevista para la agencia alemana DPA, citada por medios locales.



"El armamento nuclear definitivamente es una mala respuesta", declaró el ministro de Exteriores alemán, quien denunció que esta lógica se remonta a la Guerra Fría.



"La política de los 1980 no ayuda a responder a las preguntas de hoy", concluyó. Según Maas, Europa no debe convertirse "bajo ningún concepto" en centro de debates sobre este tema.



Tanto EE.UU., como Rusia se acusan mutuamente de violar el tratado. Washington decidió abandonarlo porque acusa a Moscú de incumplirlo al estar desarrollando un sistema de misiles de crucero que iría en contra del pacto. Rusia rechaza las acusaciones y afirma que las conclusiones de Washington no tienen fundamento y que EE.UU. no ha presentado prueba alguna que las corroboren.



En Moscú, por su parte, creen que las instalaciones en tierra del sistema de defensa antimisiles estadounidense Aegis presentes en Europa Oriental pueden ser fácilmente reemplazadas por misiles de crucero de alcance medio, lo que sería una violación directa del tratado.