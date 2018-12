Patrulla fronteriza ordena chequeo médico a niños en custodia tras muerte de menor guatemalteco







26/12/2018 - 10:01:05

VOA.- La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., (CBP, por sus siglas en inglés), ordenó realizar chequeos médicos a todos los niños bajo su custodia, especialmente a menores de 10 años, en una medida que sigue al reporte del segundo caso de un niño migrante fallecido cuando se encontraba bajo custodia de la agencia federal.



La agencia también trabajará con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para mejorar las opciones de custodia, como un mejor transporte a los Centros Residenciales Familiares y la liberación supervisada, así como trabajar con agencias no gubernamentales para la vivienda.



La muerte reportada por CBP el martes del niño de 8 años, Félix Gómez Alonzo, se produjo en medio de una disputa en curso sobre la seguridad fronteriza y coincide con el cierre parcial del gobierno en curso a raíz de la solicitud de fondos del presidente Donald Trump para la financiación del muro fronterizo.



A comienzos de diciembre también falleció la niña guatemalteca, Jakelin Caal en un hospital de EE.UU. tras haber estado bajo custodia de las autoridades. La menor fue sepultada el martes día de Navidad en el norte indígena de Guatemala.



El cónsul guatemalteco en Phoenix, Oscar Padilla, quien identificó al segundo niño fallecido, informó a The Associated Press que entrevistó al padre, Agustín Gómez, de 47 años, por teléfono, y que este afirmó que su hijo había estado bien de salud.

La muerte de otro niño de Guatemala bajo custodia federal en EE.UU., llega en medio del cierre parcial del gobierno por disputa acerca de fondos para levantar el muro fronterizo solicitado por el presidente Donald Trump.

Algunos detalles del caso



La CBP dijo en su comunicado que el menor "mostraba síntomas de una portencial enfermedad" el lunes y fue llevado junto al padre al Centro Médico Regional Gerald Champion en Alamogordo, Nuevo México, donde se diagnosticó al pequeño con un resfriado común y fiebre, le proporcionaron recetas de amoxicilina e ibuprofeno y finalmente fue dado de alta.



El informe de la CBP indicó que esa misma noche el niño fue llevado de vuelta al hospital con náuseas y vómito y que falleció poco después. La causa del fallecimiento no ha sido determinada.



El Ministerio de Exteriores de Guatemala indicó que padre e hijo entraron a Estados Unidos por El Paso, Texas, el 18 de diciembre y el domingo fueron trasladados a la estación de la Patrulla Fronteriza en Alamogordo, a unos 145 kilómetros (90 millas) de la frontera entre México y Estados Unidos en El Paso, Texas.



La CBP informó que hará "una revisión independiente y exhaustiva de las circunstancias".



Rubén García, director de la Casa de Anunciación de El Paso, dijo el martes a la agencia The Associated Press que no tenía motivos para creer que padre e hijo estuvieron allí, pero estaba esperando más detalles sobre lo que sucedió.



La muerte de la niña guatemalteca a comienzos de diciembre generó fuertes críticas de parte de legisladores demócratas y defensores de los migrantes, quienes cuestionaron el proceder y el tiempo en que los agentes fronterizos actuaron en el caso.