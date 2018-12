Santos gastarán $us 350 mil para mantener base del equipo





26/12/2018 - 07:21:09

Opinión.- El presidente del club San José, Wilson Martínez, informó que necesita cerca de 350 mil dólares para ampliar los contratos con los futbolistas que terminaron la temporada 2018 y contratar algunos “refuerzos” para 2019.



“Estamos haciendo un gran esfuerzo económico y tenemos que sacar de dónde sea. Cuando comenzamos hablar de ampliar los contratos todos quieren prima y plata en mano”, explicó Martínez.



El directivo aseguró que ya llegaron a un acuerdo con el goleador Jair Reinoso, Carlos Saucedo, Javier Sanguinetti, Marcelo Gomes y Mario Ovando, quienes fueron parte importante del sistema de juego del estratega Eduardo Villegas.



Según el directivo, están en conversaciones con Rodrigo Ramallo y Ronald Segovia, entre otros futbolistas que tendrían el propósito de mostrarse en los partidos internacionales.



“Los jugadores quieren jugar la Copa Libertadores y estamos seguros que llegaremos a un cuerdo con ellos. Algunos están incrementando sus pretensiones económicas más de los debido y algunos están en la realidad”, indicó Martínez, en rueda de prensa.



San José enfrentará a Peñarol, de Uruguay, Liga Deportiva Universitaria de Quito, de Ecuador, y Flamengo, de Brasil, en la fase de grupos en la Copa.



El directivo lamentó que el volante Víctor Hugo Melgar dejó la entidad porque fichó en Wilstermann. Sin embargo, explicó que llegaron a un acuerdo con Helmut Gutiérrez y para hoy se tiene prevista la llegada de Iván Vidaurre, quien firmará su contrato con el plantel orureño.



Pese a los esfuerzos económicos que realiza la dirigencia de San José, adelantó existe la posibilidad de que algunos futbolistas no se queden para encarar la próxima temporada.



“Si algún jugador no arregla en el club San José es porque están pidiendo mucho dinero y no tenemos los recursos para cumplirles”.



Martínez adelantó que los atacantes Henry Vaca y Rodrigo Vargas (ex The Strongest) reforzarán la zona ofensiva del Santo.



“Poco a poco se irá pintando el equipo 2019, con algunas sorpresas. Habrá mucha juventud y experiencia. Eso es lo que pedió la hinchada”, culminó el dirigente que tiene como obejtivo el bicampeonato.