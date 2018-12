Empresario de Ferreira espera oferta de Bolívar







26/12/2018 - 07:19:25

Página Siete.- William Ferreira tiene como prioridad quedarse en Bolívar, pero la dirigencia celeste no le ha realizado hasta el momento ninguna oferta oficial, según la versión que dio a conocer su empresario, Wilson Pires.



“La prioridad es quedarse en Bolívar porque nunca mencionamos otra cosa; además William lo aclaró. Simplemente que no hemos tenido una comunicación directa del club hasta la fecha”, anotó Pires.



El contrato de Ferreira con los celestes concluye el próximo lúnes, desde el siguiente martes el atacante tendrá la posibilidad de negociar con otros clubes del fútbol boliviano.



“Hasta ahora no se han comunicado. Está ligado a Bolívar hasta fin de año, después está libre para vincularse a otro club. No me gusta hablar de equipos, ya que siento que estoy manoseando a los equipos que están interesados, pero hay tres equipos interesados de Bolivia y otro del exterior. Esperaremos qué pasa hasta fin de año”, aseguró Pires en dialogó con el programa radial la Red Deportiva.



El presidente de Bolívar, Guido Loayza, sostuvo la pasada semana su deseo de que el goleador charrúa termine su carrera en la entidad celeste, donde es el segundo goleador histórico con 172 goles marcados.