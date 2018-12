Bolívar: ¿César Vigevani hará presionar al celeste?







26/12/2018 - 07:16:32

El Diario.- El técnico argentino, César Vigevani, quiere rápidamente imponer su idea futbolística en Bolívar. Un aspecto que impuso en el equipo de Sport Boys en el pasado campeonato fue la presión que ejercían sus jugadores en mediocampo, algo que no se vio en el equipo celeste cuando estaba al mando del uruguayo Alfredo Arias.



En el torneo Clausura, Bolívar casi siempre quedó mal parado cuando perdía la pelota, no presionaba arriba y tampoco hacía el retroceso de manera rápida para evitar que el rival tenga espacio para generar opciones de gol. Arias decidió incluir a tres jugadores como defensores centrales y a dos laterales-volantes, la idea era que la línea de tres pueda soportar las transiciones ofensivas del rival, pero en muchas ocasiones no se pudo.



Con 45 goles en contra se criticó a la última línea de Bolívar y se notaba más la falta de entendimiento cuando se ausentaba el experimentado Ronald Raldes.



¿Vigevani podrá hacer presionar al mediocampo de Bolívar?. Con la salida de Moisés Villarroel, se abre la opción de Mauricio Prieto, quien estuvo lesionado en gran parte del anterior campeonato, pero siempre le dio equilibrio al medio sector. El uruguayo tuvo acercamiento con la dirigencia para seguir en la institución, salvo que Vigevani piense lo contrario.



Leonel Justiniano no se caracteriza por presionar mucho, tiene buen manejo de balón y llegada al arco contrario, pero en reiteradas ocasiones quedó cerca de sus compañeros en la ofensiva y lejos de retroceder para ayudar a sus compañeros en defensa.



Por último, Vigevani probó línea de cinco y de cuatro cuando estaba en Sport Boys. Es posible que pruebe esos dos dibujos tácticos en los entrenamientos, pero con dos laterales con constantes proyecciones, de local, podría hacerlo con línea de cuatro para poner la mayoría de gente en el campo rival.