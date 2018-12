Dos muertes en Alto Cochabamba y más casas en riesgo y sin control







26/12/2018 - 07:09:00

Los Tiempos.- A casi dos años de haberse registrado la primera muerte en una torrentera ubicada en la zona de Alto Cochabamba, Santiago Barahona Parada (20) falleció el pasado lunes al caérsele encima un muro de contención en el terreno donde él y otras dos personas trabajaban.



“De repente, comenzó a llover fuerte. Nos resguardamos bajo una calamina. Entonces sentimos que el muro se movía. Corrimos para escapar, pero Santiago no lo logró”, contó un menor de 15 años de edad, que había llegado a Cochabamba por vacaciones para ayudar con la construcción de esta vivienda.



El adolescente resultó con lesiones en el brazo, la pierna y las costillas del lado derecho de su cuerpo. Pese a ello, asistió al velorio de su compañero. Vecinos y familiares se concentraron en la casa del hermano, quien, entre lágrimas, expresó: “Mi hermano se estaba preparando para ser policía”.



El cuerpo del joven fallecido, luego de ser velado por familiares, amigos y vecinos, fue trasladado a Sucre. “A mi hijo le mandé para que se trabaje. Ahora muerto me lo estoy llevando a mi pueblo”, dijo la madre entre lágrimas.



Zona de alto riesgo



Según la declaración de los vecinos, esta familia compró el terreno y lograron tramitar un permiso de construcción en este sector, pese a que dos años atrás el municipio declaró la zona como un lugar de alto riesgo y que no puede ser habitable.



“La Alcaldía les permitió construir en plena torrentera. Cuando llueve, el agua siempre baja por ahí. Cómo pueden comercializar terrenos en una zona de riesgo aprovechando la necesidad de la gente humilde”, lamentó un vecino.



Desde hace más de dos años, las familias que viven en esta zona piden mayor atención por parte de las autoridades municipales y departamentales; lamentan que sólo se hagan presentes cuando ocurre este tipo de tragedias.



En febrero de 2016, un hombre de 63 años falleció a causa de un deslizamiento provocado por una intensa lluvia. La mitad de la vivienda fue arrastrada por el lodo.



“En esa ocasión, el alcalde (José María Leyes) se comprometió a trasladar a las personas que viven en medio de la torrentera, pero todo quedó en palabras”, lamentó otro vecino.



Decenas de viviendas están siendo construidas en la cima de Alto Cochabamba, colindante con la serranía de Ticti, conocida como la única zona de la ciudad definida como “un lugar de riesgo” por su condición geológica.



Las intensas lluvias provocan que las calles vayan cediendo poco a poco, poniendo en riesgo de deslizamiento a las viviendas que se encuentran en el sector. Pese al peligro que representan, las casas construidas en medio de la torrentera continúan habitadas.



“Los de la Alcaldía se comprometieron a trasladar a estas personas a un sector estable y lo único que hicieron fue poner un letrero, nada más”. dijo un testigo.



2016 compromiso incumplido. Autoridades de la Alcaldía se comprometieron al traslado de las personas que viven en la zona de riesgo.



FALENCIAS PROVOCAN INUNDACIONES



Uuna intensa lluvia de una hora, registrada el lunes 24 de diciembre, bastó para causar inundaciones en el centro, sur y parte del norte de la ciudad de Cochabamba.



Esto nuevamente logró desnudar algunas falencias del sistema de desagüe pluvial de la ciudad y los malos hábitos de la población, que bota plásticos, botellas y otros desechos a la calle.



Según el secretario de Infraestructura de la Alcaldía, Carlos Abasto, el problema fue la basura que tapó los sumideros, principalmente en el centro de la ciudad y los mercados, donde las comerciantes dejan su basura en la calle.