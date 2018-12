La importación de bebidas se duplicó en la última década







26/12/2018 - 07:06:08

Página Siete.- La importación de bebidas se duplicó en 10 años al pasar de 21 millones de dólares, que se registró en 2008, a los 41 millones de dólares previstos para este año, según informó el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).



Los comerciantes, por su parte, prevén un incremento de las ventas de bebidas alcohólicas, en especial del whisky y ron.



El boletín del IBCE detalla que las importaciones “bordearon” los 41 millones de dólares en los primeros 10 meses de este año y que comparados con el 2017 -en el mismo periodo- se incrementó en un 7%. Las exportaciones llegaron sólo a 640 mil dólares.



“El comercio exterior de bebidas en Bolivia dejó un saldo negativo, acumulando un déficit de 739 millones de dólares desde el 2007 al 2017”, detalla el reporte de la entidad, publicado el pasado 20 de diciembre.



Del total de las importaciones, el 42% corresponde a aguardientes, el 25% cervezas, 4% de vinos, el 1% a bebidas fermentadas y el restante 28% son líquidos no alcohólicos. En cambio, las exportaciones del país registran un 56% de aguardientes, un 23% de cervezas, un 21% de vinos y sólo un 0,01% que no son alcohólicas.



Los requerimientos



En la avenida Manco Kapac, uno de los principales puntos de venta de bebidas alcohólicas de La Paz, prevén un incremento en la venta de whisky para recibir el Año Nuevo. “Ahora compran más Johnnie Walker y esto comenzó hace dos años. Los clientes que vienen a comprar estas bebidas lo hacen a recomendación de su médico porque es más sano, no les produce resaca. Esto sólo lo mezclan con agua y hielo”, declaró Edwin, un comerciante de esta avenida que prefirió no dar su apellido.



Además, mencionó que prevén duplicar sus ventas y comercializar hasta 10 cajas de whisky. “Cada una de las cajas contiene 12 botellas pero las vendemos por unidad a alrededor de 130 bolivianos cada una”, añadió. Sin embargo, este precio puede variar según la etiqueta.



Vania, otra de las comerciantes, afirmó que las personas, en especial mayores, optan por el whisky para evitar bebidas dulces, dañinas para la salud.



Otro de los requerimientos es el ron con las marcas Abuelo o Flor de Caña, cuyos costos oscilan entre los 75 y 90 bolivianos. En menor medida se comercializan los singanis porque, según la vendedora, deben mezclarse con otras bebidas dulces como gaseosas.



Un tercer vendedor afirmó que para hoy y mañana llegarán los tragos con “promociones”. “Llegan con vasos, jarras, mezcladoras y otras ofertas para recibir el año”, y afirmó que el 31 de diciembre tienen autorización para vender en la avenida Manco Kapac las 24 horas.



“Ese día es el que debemos aprovechar. Muchos compran las bebidas para su fiesta y otros lo pasan con sus familias y luego salen a bailar pero antes vienen por una bebida. Luego podremos descansar ya que la venta baja”, adelantó.



Los tragos económicos



Los comerciantes también ofrecen botellas de dos litros de bebida de diferentes colores y sabores a sólo 10 bolivianos. “Los jóvenes son los que más compran porque cuesta mucho menos que una bebida destilada o incluso que una cerveza”, dijo Martín, un comerciante.



Por su parte, Edwin afirmó que él no los vendería pero tienen registro del Senasag. “Ni yo tomaría esos tragos pero se venden como pan, sale todo el año. Se venden 50 paquetes cada uno tiene seis unidades cada fin de semana”, advirtió.



Seis precauciones



Primero Lo primero que se debe tomar en cuenta es que una bebida, sea nacional o importada, tiene que contar con el registro sanitario del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).

Segundo Si se compra una bebida importada debe fijarse en el timbre y la etiqueta de importación donde se consigna el nombre de la importadora, el número de NIT, teléfono, fecha de vencimiento, entre otros datos.

Tercero Es aconsejable que compre el producto en lugares autorizados, como las distribuidoras.

Cuarto Ver la botella a contraluz para descartar que el alcohol tenga partículas.

Quinto Rechazar las bebidas de color, que son económicas y utilizan colorantes no autorizados. Según un boletín de la Alcaldía de La Paz, las bebidas con colorantes en exceso pueden causar alergias e infecciones gastrointestinales.

Sexto Hay una gran cantidad de marcas de bebidas alcohólicas adulteradas. El ron es una bebida elaborada a base de una maceración en toneles de roble, pero ahora se vio el uso de alcohol con un saborizante, es decir agua, alcohol y saborizante que simula ser ron; según datos proporcionados por la Alcaldía.



Turistas buscan cerveza con miel y licor de coca



Los nuevos productos de Huari, como la cerveza con miel o el licor de coca, son los que más compran los turistas, según los propios comerciantes de la avenida Manco Kapac.



“Vienen a comprar por cajas y se los llevan a sus países. Por ejemplo, la cerveza con miel tiene un sabor dulzón al paladar y por eso lo buscan”, afirmó Vania, una de las vendedoras.



Huari, “la cerveza premium de Bolivia”, presentó en febrero del 2016 la nueva variedad con miel que captó la atención de los consumidores. Esta bebida combina la fórmula original de la cerveza con un toque de miel de abeja 100% natural. Esta bebida está disponible en su envase de 330 cc en botellas no retornables y en este sector de la ciudad se la expende a 12 bolivianos.



La empresa también apostó por otros sabores como la Roja y Negra. La primera tiene un ligero toque de quinua; y segunda con un rocío de café.



Juan Carlos Herrera, dueño de un puesto de venta, aseguró que el licor de coca también es requerido por los turistas. “Vienen acá a preguntar por el licor de la ‘hoja milenaria’ y se la llevan a sus países. Vienen muchos de Argentina y también los mochilleros se las llevan”, destacó.



Luego les dan algunos consejos para consumirla como mezclarla con dos rodajas de lima fresca.